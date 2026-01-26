VIDEO EXCLUSIV „Prima oară în viață când mi s-a întâmplat” Sorana Cîrstea a dezvăluit, la întoarcerea în țară, ce i-au făcut australienii în meciul cu Naomi Osaka

Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea dezvăluie că a primit un tratament neașteptat, la Melbourne.

Sorana Cîrstea (35 de ani, 41 WTA) s-a întors în România după meciul tensionat, pierdut în fața japonezei Naomi Osaka (28 de ani, 17 WTA), în turul secund al Openului Australian.

Dacă la fileu jucătoarea din țara noastră nu s-a ferit să o mustre pe japoneză pentru lipsa de fair-play, reacție inițial taxată de niponă printr-o serie de replici acide în interviul oferit după meci, însă, ulterior, fostul număr unu WTA a admis și a cerut scuze pentru un șir de remarci nesportive, făcute la adresa adversarei.

Sorana Cîrstea, tratată ciudat de australieni, în timpul meciului cu Naomi Osaka

Comentând ce i s-a întâmplat la Melbourne, la sosirea în București, Sorana Cîrstea a dezvăluit, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro, că organizatorii turneului australian i-au transmis să ocupe loc pe o bancă în dreptul arbitrului, lucru care nu i s-a mai întâmplat până acum, în două decenii petrecute în circuitul WTA.

„Au fost acele pauze, 10 minute la toaletă, 10 minute la fizio. Meciul, foarte sacadat. ﻿Mi s-a spus să mă așez pe o anumită bancă, în stânga sau în dreapta arbitrului, lucru care mi s-a întâmplat pentru prima oară în viață,” a afirmat Sorana Cîrstea, exclusiv pentru PRO TV și Sport.ro.

Trecând peste gustul amar al înfrângerii de care nici măcar Naomi Osaka nu a beneficiat, japoneza retrăgându-se din turneu, din cauza unei accidentări, Sorana Cîrstea și-a rezumat experiențele avute în Australia: „Sunt douăzeci de ani de emoții, de trăiri, de adrenalină. La final, mereu rămân doar lucrurile bune,” a adăugat Sorana Cîrstea.

Transylvania Open, unul dintre turneele preferate ale Soranei Cîrstea

Întrebată dacă se simte ca la 20 de ani, Sorana Cîrstea a ajustat ușor numărul, transmițând că simte că are energia pe care o avea la 25 de ani.

Privind spre a treia participare la turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca, unde nu a reușit încă o victorie, Sorana Cîrstea abia așteaptă reîntâlnirea cu publicul român; ar putea fi penultima a carierei, dacă jucătoarea din Târgoviște va juca și pe zgura de la Iași, în vară.

„O săptămână extrem de frumoasă pe care abia o aștept. De vineri, voi pleca la Cluj și abia aștept să mă întâlnesc cu publicul, cu toți iubitorii de tenis. E una dintre săptămânile mele preferate din an,” a declarat Sorana Cîrstea pentru PRO TV și Sport.ro.

Transylvania Open 2026 (31 ianuarie - 7 februarie), transmis în exclusivitate de VOYO!

