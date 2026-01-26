Sorana Cîrstea (35 de ani, 41 WTA) s-a întors în România după meciul tensionat, pierdut în fața japonezei Naomi Osaka (28 de ani, 17 WTA), în turul secund al Openului Australian.

Dacă la fileu jucătoarea din țara noastră nu s-a ferit să o mustre pe japoneză pentru lipsa de fair-play, reacție inițial taxată de niponă printr-o serie de replici acide în interviul oferit după meci, însă, ulterior, fostul număr unu WTA a admis și a cerut scuze pentru un șir de remarci nesportive, făcute la adresa adversarei.

Sorana Cîrstea, tratată ciudat de australieni, în timpul meciului cu Naomi Osaka

Comentând ce i s-a întâmplat la Melbourne, la sosirea în București, Sorana Cîrstea a dezvăluit, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro, că organizatorii turneului australian i-au transmis să ocupe loc pe o bancă în dreptul arbitrului, lucru care nu i s-a mai întâmplat până acum, în două decenii petrecute în circuitul WTA.

„Au fost acele pauze, 10 minute la toaletă, 10 minute la fizio. Meciul, foarte sacadat. ﻿Mi s-a spus să mă așez pe o anumită bancă, în stânga sau în dreapta arbitrului, lucru care mi s-a întâmplat pentru prima oară în viață,” a afirmat Sorana Cîrstea, exclusiv pentru PRO TV și Sport.ro.

Trecând peste gustul amar al înfrângerii de care nici măcar Naomi Osaka nu a beneficiat, japoneza retrăgându-se din turneu, din cauza unei accidentări, Sorana Cîrstea și-a rezumat experiențele avute în Australia: „Sunt douăzeci de ani de emoții, de trăiri, de adrenalină. La final, mereu rămân doar lucrurile bune,” a adăugat Sorana Cîrstea.

