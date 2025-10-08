Sabalenka de neoprit la Wuhan! A egalat-o pe Wozniacki și atacă un record istoric după o victorie dramatică

Sabalenka de neoprit la Wuhan! A egalat-o pe Wozniacki și atacă un record istoric după o victorie dramatică
Aryna Sabalenka, liderul mondial din WTA, continuă să scrie istorie la Wuhan. 

Bielorusa a obținut a 18-a victorie consecutivă la turneul chinez, după ce a învins-o cu mari emoții pe Rebecca Sramkova, scor 4-6, 6-3, 6-1, și s-a calificat în optimi. Performanța o plasează într-o categorie de elită, alături de nume legendare ale tenisului.

Meciul de debut la Wuhan, turneu pe care l-a câștigat la ultimele trei ediții la care a participat (2018, 2019, 2024), a fost neașteptat de dificil pentru Sabalenka. Aflată la prima partidă după triumful de la US Open, bielorusa și-a pierdut de două ori serviciul în primul set și i-a permis adversarei de pe locul 68 mondial să preia conducerea.

Pusă sub presiune, Sabalenka și-a regăsit ritmul în actul secund. A realizat un break în game-ul al patrulea, suficient pentru a trimite meciul în decisiv. Acolo, campioana en-titre a fost de neoprit, a cedat un singur game și a închis partida după aproape două ore de joc.

Record impresionant

Victoria de astăzi nu înseamnă doar continuarea visului pentru al patrulea titlu consecutiv la Wuhan, ci și atingerea unei borne istorice.

"Aryna Sabalenka este a doua jucătoare din acest secol care câștigă 18 meciuri pe tabloul principal la un singur eveniment de nivel WTA, după Caroline Wozniacki la New Haven (care a câștigat 20). Wow", au notat cei de la Opta.

Înainte de startul competiției, Sabalenka se arăta încrezătoare în forțele proprii. "Mă simt bine. Nu am vrut să-mi forțez corpul, așa că am luat decizia corectă să aloc mai mult timp pentru recuperare și pregătire. Acum, din punct de vedere fizic, mă simt gata de joc", a transmis bielorusa.

În optimile de finală de la Wuhan, Aryna Sabalenka o va înfrunta pe Liudmila Samsonova, cap de serie numărul 16.

