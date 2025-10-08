Newcastle i-a plătit clubului german VfB Stuttgart șaptezeci și cinci de milioane de euro pentru Nick Woltemade (23 de ani), atacantul adus pentru a suplini plecarea suedezului Alexander Isak la FC Liverpool.

Nick Woltemade a înscris penalty-ul perfect în Premier League, exclusiv pe VOYO

În etapa a șaptea a sezonului 2025/26 de Premier League, Nottingham Forest a pierdut la zero în fața „coțofenelor”, pe Stadionul St. James' Park.

Cu șase minute înainte de final, Nick Woltemade a înscris fără emoții un penalty care a făcut înconjurul lumii.