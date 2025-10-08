Newcastle i-a plătit clubului german VfB Stuttgart șaptezeci și cinci de milioane de euro pentru Nick Woltemade (23 de ani), atacantul adus pentru a suplini plecarea suedezului Alexander Isak la FC Liverpool.
Nick Woltemade a înscris penalty-ul perfect în Premier League, exclusiv pe VOYO
În etapa a șaptea a sezonului 2025/26 de Premier League, Nottingham Forest a pierdut la zero în fața „coțofenelor”, pe Stadionul St. James' Park.
Cu șase minute înainte de final, Nick Woltemade a înscris fără emoții un penalty care a făcut înconjurul lumii.
Întrebat de Costin Ștucan dacă un portar poate să apere vreodată o lovitură de la unsprezece metri executată precum a făcut-o Nick Woltemade în meciul cu Nottingham Forest, fostul portar al lui Manchester City, Costel Pantilimon a replicat într-o manieră savuroasă.
Cu o expresie facială mirată, dar și amuzată, Costel Pantilimon s-a arătat șocat de execuția extrem de bine plasată a lui Nick Woltemade, care a trimis în vinclul din dreapta al porții.
Costel Pantilimon aseamănă execuția lui Woltemade cu cele reușite odinioară de Shearer
„Acolo vrea să dea, se vede. Doar Alan Shearer mai dădea așa,” a comentat Costel Pantilimon, în exclusivitate pentru VOYO.
„Îi fuge și glezna, uitați-vă la glezna stângă. Era să facă entorsă,” a comentat Costin Ștucan, moderatorul emisiunii Play On Sport.
„O execuție riscantă. Ca să o pui chiar sus acolo, ai nevoie și de noroc,” a apreciat Cristian Pulhac, fostul fundaș stânga al clubului Dinamo București.
Nick Woltemade a înscris pentru Newcastle și în meciul pierdut în fața „tunarilor”, în minutul 90+6.
Premier League e transmis în direct și în exclusivitate de VOYO.