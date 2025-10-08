VIDEO EXCLUSIV Așa arată penalty-ul perfect, care „îți rupe glezna.” Cum a comentat Costel Pantilimon reușita rarisimă din Premier League

Marcu Czentye
Nick Woltemade a demonstrat că până și un gol din penalty poate fi spectaculos, în exclusivitate pe VOYO.

Newcastle i-a plătit clubului german VfB Stuttgart șaptezeci și cinci de milioane de euro pentru Nick Woltemade (23 de ani), atacantul adus pentru a suplini plecarea suedezului Alexander Isak la FC Liverpool.

Nick Woltemade a înscris penalty-ul perfect în Premier League, exclusiv pe VOYO

În etapa a șaptea a sezonului 2025/26 de Premier League, Nottingham Forest a pierdut la zero în fața „coțofenelor”, pe Stadionul St. James' Park.

Cu șase minute înainte de final, Nick Woltemade a înscris fără emoții un penalty care a făcut înconjurul lumii.

Întrebat de Costin Ștucan dacă un portar poate să apere vreodată o lovitură de la unsprezece metri executată precum a făcut-o Nick Woltemade în meciul cu Nottingham Forest, fostul portar al lui Manchester City, Costel Pantilimon a replicat într-o manieră savuroasă.

Cu o expresie facială mirată, dar și amuzată, Costel Pantilimon s-a arătat șocat de execuția extrem de bine plasată a lui Nick Woltemade, care a trimis în vinclul din dreapta al porții.

Costel Pantilimon aseamănă execuția lui Woltemade cu cele reușite odinioară de Shearer

„Acolo vrea să dea, se vede. Doar Alan Shearer mai dădea așa,” a comentat Costel Pantilimon, în exclusivitate pentru VOYO.

„Îi fuge și glezna, uitați-vă la glezna stângă. Era să facă entorsă,” a comentat Costin Ștucan, moderatorul emisiunii Play On Sport.

„O execuție riscantă. Ca să o pui chiar sus acolo, ai nevoie și de noroc,” a apreciat Cristian Pulhac, fostul fundaș stânga al clubului Dinamo București.

Nick Woltemade a înscris pentru Newcastle și în meciul pierdut în fața „tunarilor”, în minutul 90+6.

Premier League e transmis în direct și în exclusivitate de VOYO.

Duel românesc la Valencia: cum s-a terminat meciul de aproape trei ore dintre Filip Jianu și Cezar Crețu
E-MIL și Pastila de Sport | Andrei Rațiu, din nou o țintă pentru FC Barcelona
Se pregătește o revenire de senzație în Superligă: "Are bani, nu are nevoie de altceva"
Sabalenka de neoprit la Wuhan! A egalat-o pe Wozniacki și atacă un record istoric după o victorie dramatică
Ce națională va susține Zlatan Ibrahimovic la Cupa Mondială din 2026: „Pentru prietenul meu"
FCSB, transfer de la liderul Superligii?! "Sigur că da, piața funcționează!"

Valeriu Iftime a numit echipele care se bat la titlu: "Ei sunt cei trei uriași"

Andrei Rațiu, singurul acceptat de Flick la Barcelona! Neamțul a refuzat două nume și l-a cerut pe român

Ilie Dumitrescu a numit echipele care vor intra în play-off-ul din Superliga: "Rămâne o luptă pentru o singură poziție"



Se pregătește o revenire de senzație în Superligă: "Are bani, nu are nevoie de altceva"
Mircea Lucescu "taxează" un jucător care nu a fost convocat la națională: "Nu s-a gândit la cosecințe"
Ce națională va susține Zlatan Ibrahimovic la Cupa Mondială din 2026: „Pentru prietenul meu"
E-MIL și Pastila de Sport | Andrei Rațiu, din nou o țintă pentru FC Barcelona
Duel românesc la Valencia: cum s-a terminat meciul de aproape trei ore dintre Filip Jianu și Cezar Crețu
Sunt strugurii prea acri? Șeful lui Bayern face praf transferul lui Newcastle: "Stuttgart a găsit un idiot dispus să plătească atât de mult"
Arsenal, victorie în minutul 90+6 în derby-ul cu Newcastle! Meciul a fost LIVE pe VOYO
Costel Pantilimon s-a despărțit de Poli Timișoara! "Mediocritate! Nicio perspectivă"
"E periculos!" Costel Pantilimon a auzit teoria "blatului perfect" și a reacționat imediat
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
LIVE UDATE: Ciclonul Barbara, deasupra României. Probleme în 20 de județe din cauza furtunilor. Când expiră codul roșu

O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

CCR a amânat din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, dar și cele privind măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan

Câștigătorii Premiului Nobel pentru Chimie 2025. Cum poate schimba lumea descoperirea materialelor metal-organice

