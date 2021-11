"S-au năpustit ca vulturii asupra ei!" Emma Răducanu, analizată din două perspective după Transylvania Open

Editorialistul Lorenzo Ciotti, de la Tennis World USA, una dintre cele mai apreciate publicații specializate pe sportul alb, a scris un material în care scoate în evidență două direcții în care se poate îndrepta Emma Răducanu pe drumul performanței.

Pornind de la eliminarea campioanei de la US Open în sferturile Transylania Open, Ciotti a încercat să-și imagineze pe ce căi o poate lua jucătoarea în vârstă de 18 ani.

Emma Răducanu și un atu "împrumutat" de la Serena Williams

Jurnalistul mai sus amintit dă două exemple de jucătoare care au devenit populare pe toate meridianele nu numai datorită performanțelor obținute într-un sport în care protagonistele au în prezent și câte o echipă de marketing bine structurată. Lorenzo Ciotti a subliniat două nume când s-a raportat la Emma Răducanu: Genie Bouchard și Serena Williams.

"Sponsorii s-au năpustit ca vulturii asupra ei, distrăgându-i deja atenția de la tenis. Câștigarea unui Grand Slam nu poate fi o coincidență: Emma are toate calitățile pentru a deveni o mare campioană. Are carismă, darul pe care Serena Williams l-a înghițit de la toate celelalte jucătoare de tenis din circuit, așa că deocamdată nu o căutăm la Răducanu. Perseverența și voința pot face diferența", a scris jurnalistul, într-un editorial intitulat "Emma Răducanu are totul și nimic pentru a deveni o stea".

21 e locul ocupat de Emma Răducanu în clasamentul WTA

76/24 e raportul victorii/eșecuri în circuit

2,8 milioane de dolari a câștigat din tenis jucătoarea din Kent

"Emma Răducanu va trebui să revină cu picioarele pe pământ"

Care e marea temere a jurnlistului în privința britanicei cu tată român? Pornind de la mai multe jucătoare care au strălucit de la o vârstă fragedă dar n-au mai urcat ulterior treptele performanței, editorialistul vine cu un exemple de sportivă care a cunoscut culmile gloriei, apoi cariera sa a luat o turnură greșită. Ce a făcut-o pe Genie Bouchard să nu aibă evoluțiile scontate... E un subiect pe care se poate specula mult.

"Emma Răducanu va trebui să revină cu picioarele pe pământ după eliminarea de la Transylvania Open pentru a nu ajunge la un moment dat precum Genie Bouchard, cunoscută acum mai mult pentru viața din afara sportului", a mai notat editorialistul de la Tennis World USA.