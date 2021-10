„Mi-a plăcut să joc împotriva unei românce!” Gest incredibil: ce a făcut Emma Răducanu cu trofeul câștigat la US Open

Emma Răducanu a bifat a doua victorie pe tabloul principal al Openului Transilvaniei, învingând-o pe Ana Bogdan în minim de seturi, scor 6-3, 6-4. A fost al doilea succes semnat de campioana US Open într-un turneu din circuitul WTA.

În sferturile de finală, sportiva din Marea Britanie se va duela cu ucraineanca Marta Kostyuk, pe care Simona Halep a învins-o în primul tur la Indian Wells, la începutul lunii.



„Astăzi o să vorbesc în engleză, pentru că mi-e mai ușor și sunt obosită,” a spus Emma Răducanu în debutul interviului oferit pe teren, după victoria, scor 6-3, 6-4 în fața Anei Bogdan.

„Mi-a plăcut să joc împotriva unei românce. Din păcate, n-au fost fani în tribune, dar le mulțumesc organizatorilor pentru această ocazie,” a adăugat campioana de la US Open.

Întrebată ce a făcut cu trofeul câștigat la US Open, Emma Răducanu a răspuns: „E ținut în siguranță la Centrul Național de Tenis din Londra. Nu îl țin acasă. Oricine vrea să îl vadă, are această șansă. Cred că Federația Britanică de Tenis a făcut atât de multe pentru mine și am vrut să le ofer trofeul în semn de mulțumire pentru tot ce au făcut pentru mine. Au jucat un rol crucial în dezvoltarea mea,” a fost declarația impresionantă a Emmei Răducanu, răsplătită cu aplauze de puținele persoane aflate în tribune.

Now that the first WTA win is behind her, Emma keeps it rolling! A solid 6-3, 6-4 win against Ana Bogdan, and Emma Raducanu moves to the quarterfinals at #TO2021 pic.twitter.com/ACslL7o39G