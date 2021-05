S-a scris istorie inca din prima zi la Roland Garros: Nadal sau Djokovic vor avea parte de un adversar debutant in finala, dupa ce Thiem a pierdut dupa 4 ore si 28 de minute de joc

Dupa o singura zi de concurs la Roland Garros, editia 2021 devine istorica: va avea un finalist debutant in turneul masculin.

Editia 2021 a turneului de la Roland Garros (30 mai - 13 iunie) se desfasoara pe durata a cincisprezece zile, dar inca de la finalul primei zile de concurs se cunoaste ca aceasta competitie va avea un finalist in premiera in turneul masculin. In partea inferioara a tabloului, Stefanos Tsitsipas pare sa aiba drum liber catre semifinala, unde ar urma sa se dueleze cu castigatorul turneului ATP Masters 1000 de la Madrid, Alexander Zverev.

Concluzia vine dupa 4 ore si 28 de minute de joc extraordinar ale meciului pierdut de Dominic Thiem (4 ATP) - dublu finalist la Paris - in fata spaniolului Pablo Andujar-Alba (68 ATP), omul care l-a invins pe Roger Federer la Geneva, in urma cu doua saptamani.

Pablo Andujar l-a intors pe Dominic Thiem de la 0-2 la seturi, dupa ce austriacul se impusese scor 6-4, 7-5 in prima parte a meciului; ibericul a reusit sa castige urmatoarele trei manse, scor 6-3, 6-4, 6-4, desavarsind cea mai pretioasa victorie a carierei sale pana in prezent.

VAMOS! He’s done it. ???????? @AndujarPablo overcomes a two-set deficit to upset No.4 seed Dominic Thiem 4-6, 5-7, 6-3, 6-4, 6-4, handing the two-time finalist his first opening round loss in eight trips to #RolandGarros. pic.twitter.com/i1tsBUNstF — Roland-Garros (@rolandgarros) May 30, 2021

The French Open lasts 15 days. Pretty crazy that after just one day, we know that the tournament will have a first-time French Open men's singles finalist The leading candidate: pic.twitter.com/rXO9jOMe8o — Christopher Clarey (@christophclarey) May 30, 2021

Intrebat despre succesele bifate in fata lui Roger Federer si Dominic Thiem de presa spaniola, Andujar a raspuns: "Sunt cadouri pe care ti le ofera tenisul. Eu sunt tipul care nu a fost niciodata pe prima pagina a ziarelor sau sub lumina reflectoarelor. Pentru mine, aceste doua victorii sunt ca si cum Mos Craciun ar fi venit si mi-ar fi daruit doua meciuri pe care nu credeam ca le pot juca in cariera mea. E adevarat si ca meciul cu Roger m-a ajutat sa cred in victorie azi. Poate ca altadata, in acel set trei, m-as fi lasat dus de val si nu as fi vrezut ca pot sa castig. Un lucru a condus la altul si iata-ma aici," a spus Pablo Andujar pentru Punto de break.

La capatul unuia dintre cele mai dureroase esecuri suferite vreodata, Dominic Thiem s-a prezentat in fata jurnalistilor prezenti la Paris si a replicat: "Nu a fost o problema motivationala. Tenisul meu nu a fost la nivelul potrivit. Parca toate loviturile mele au fost lipsite de forta, nu am fost nici precis in directii, iar mobilitatea mea nu a fost cea mai buna. Jocului meu ii lipseste totul, in momentul de fata, iar ceea ce se intampla e ca nu inteleg de ce. Au fost doua luni de cand m-am reintors la antrenamente, am progresat la Madrid si Roma, nivelul antrenamentelor mele este adecvat, dar nici in Lyon, si nici aici nu m-am recunoscut. Nu asta e versiunea mea care poate lupta pentru marile titluri," au fost cuvintele mari spuse de tenismenul austriac, campion en-titre la US Open, potrivit aceleiasi surse.

Pe de alta parte, finalistul US Open 2020, invins de Thiem, Alexander Zverev (6 ATP) a supravietuit unei sperieturi considerabile in primul tur la Roland Garros, dar a fost capabil sa revina de la 0-2 la seturi in fata conationalului Oscar Otte (152 ATP), intr-un meci care s-a incheiat scor 3-6, 3-6, 6-2, 6-2, 6-0.