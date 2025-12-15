Cele două echipe și-au dat întâlnire la Clinceni în etapa cu numărul 20 din sezonul regulat al Superligii României. La ora disputării partidei, termometrele au indicat nu mai mult de 2 grade Celsius.



Primul transfer al iernii la FCSB, surprins la Clinceni alături de MM Stoica



La începutul lunii, FCSB l-a prezentat oficial pe Andre Duarte, fotbalistul cotat la 800.000 de euro care a fost adus de campioana en-titre de la formația din primul eșalon al Ungariei, Ujpest FC.



Luni seară, Andre Duarte a fost surprins de corespondenții Pro TV aflați la Clinceni, locul în care s-a desfășurat meciul dintre Slobozia și FCSB, alături de Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la gruparea roș-albastră.

