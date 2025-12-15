VIDEO Primul transfer al iernii la FCSB, surprins la Clinceni alături de MM Stoica

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Unirea Slobozia - FCSB, LIVE TEXT - AICI.

TAGS:
FCSBandre duarteMM StoicaSuperliga
Din articol

Cele două echipe și-au dat întâlnire la Clinceni în etapa cu numărul 20 din sezonul regulat al Superligii României. La ora disputării partidei, termometrele au indicat nu mai mult de 2 grade Celsius.

Primul transfer al iernii la FCSB, surprins la Clinceni alături de MM Stoica

La începutul lunii, FCSB l-a prezentat oficial pe Andre Duarte, fotbalistul cotat la 800.000 de euro care a fost adus de campioana en-titre de la formația din primul eșalon al Ungariei, Ujpest FC.

Luni seară, Andre Duarte a fost surprins de corespondenții Pro TV aflați la Clinceni, locul în care s-a desfășurat meciul dintre Slobozia și FCSB, alături de Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la gruparea roș-albastră.

  • Vlcsnap 2025 12 15 20h36m40s878
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Foto: Corespondenți Pro TV

”Campionii României anunță că Andre Duarte va evolua pentru echipa noastră începând cu luna viitoare. Fundașul portughez în vârstă de 28 de ani a efectuat deja vizita medicală și a semnat contractul, urmând să evolueze cu tricoul numărul 3.

Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de cât mai multe succese în tricoul roș-albastru!”, a scris FCSB la începutul lunii.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
„Comoara ascunsă” a Europei, unde se găsește cea mai ieftină stațiune de schi. Se află la câteva ore de București
&bdquo;Comoara ascunsă&rdquo; a Europei, unde se găsește cea mai ieftină stațiune de schi. Se află la c&acirc;teva ore de București
ARTICOLE PE SUBIECT
Reacția lui Adrian Mihalcea după egalul de la Ovidiu: &rdquo;Nu vreau să le transmit jucătorilor asta&rdquo;
Reacția lui Adrian Mihalcea după egalul de la Ovidiu: ”Nu vreau să le transmit jucătorilor asta”
ULTIMELE STIRI
Autoironie fină: bannerul afișat de suporterii Sloboziei la meciul cu FCSB
Autoironie fină: bannerul afișat de suporterii Sloboziei la meciul cu FCSB
Unirea Slobozia - FCSB, ACUM pe Sport.ro! Roș-albaștrii caută răzbunarea
Unirea Slobozia - FCSB, ACUM pe Sport.ro! Roș-albaștrii caută răzbunarea
Turcii anunță transferul lui Denis Drăguș!
Turcii anunță transferul lui Denis Drăguș!
Simona Halep, interviu eveniment &icirc;n Emirate: &bdquo;Am avut pielea de găină&rdquo;
Simona Halep, interviu eveniment în Emirate: „Am avut pielea de găină”
Reacția lui Adrian Mihalcea după egalul de la Ovidiu: &rdquo;Nu vreau să le transmit jucătorilor asta&rdquo;
Reacția lui Adrian Mihalcea după egalul de la Ovidiu: ”Nu vreau să le transmit jucătorilor asta”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Presa din Italia a reacționat imediat ce Interul lui Cristi Chivu a devenit lider &icirc;n Serie A

Presa din Italia a reacționat imediat ce Interul lui Cristi Chivu a devenit lider în Serie A

Cristi Chivu a ieșit la atac după victoria cu Genoa: &bdquo;Acum 5 luni ziceau că terminăm pe 10!&rdquo;

Cristi Chivu a ieșit la atac după victoria cu Genoa: „Acum 5 luni ziceau că terminăm pe 10!”

Cu ce problemă se va confrunta FCSB după fereastra de achiziții din iarnă. Dilema lui Ilie Dumitrescu și reacția lui Gigi Becali

Cu ce problemă se va confrunta FCSB după fereastra de achiziții din iarnă. Dilema lui Ilie Dumitrescu și reacția lui Gigi Becali

&rdquo;Pe făraș&rdquo; după ce a fost umilit de FCSB?! &rdquo;Crede că toți suntem idioți! Arată o mentalitate mică&rdquo;

”Pe făraș” după ce a fost umilit de FCSB?! ”Crede că toți suntem idioți! Arată o mentalitate mică”

Gigi Becali i-a pus contractul pe masă, iar jucătorul a rămas uimit: Chiar e adevărat?

Gigi Becali i-a pus contractul pe masă, iar jucătorul a rămas uimit: "Chiar e adevărat?"

Ungurii nici nu l-au menționat pe Chivu după ce Inter a devenit lider &icirc;n Serie A! Ce au scris

Ungurii nici nu l-au menționat pe Chivu după ce Inter a devenit lider în Serie A! Ce au scris



Recomandarile redactiei
Unirea Slobozia - FCSB, ACUM pe Sport.ro! Roș-albaștrii caută răzbunarea
Unirea Slobozia - FCSB, ACUM pe Sport.ro! Roș-albaștrii caută răzbunarea
Turcii anunță transferul lui Denis Drăguș!
Turcii anunță transferul lui Denis Drăguș!
Autoironie fină: bannerul afișat de suporterii Sloboziei la meciul cu FCSB
Autoironie fină: bannerul afișat de suporterii Sloboziei la meciul cu FCSB
Simona Halep, interviu eveniment &icirc;n Emirate: &bdquo;Am avut pielea de găină&rdquo;
Simona Halep, interviu eveniment în Emirate: „Am avut pielea de găină”
Sf&acirc;rșit de drum pentru Olăroiu! Naționala Emiratelor, zdrobită astăzi &icirc;n FIFA Arab Cup
Sfârșit de drum pentru Olăroiu! Naționala Emiratelor, zdrobită astăzi în FIFA Arab Cup
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Ungurii, contrariați! Duarte pleacă gratis la FCSB după ce Ujpest a refuzat 1,5 milioane de euro
Ungurii, contrariați! Duarte pleacă gratis la FCSB după ce Ujpest a refuzat 1,5 milioane de euro
Dorința lui Gigi Becali a fost &icirc;ndeplinită! Se face primul transfer al iernii la FCSB
Dorința lui Gigi Becali a fost îndeplinită! Se face primul transfer al iernii la FCSB
Bani dispăruți, hackeri și dat &icirc;n judecată! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu transferul de 5,25 milioane de euro al lui Florinel Coman
Bani dispăruți, hackeri și dat în judecată! Ce se întâmplă cu transferul de 5,25 milioane de euro al lui Florinel Coman
Va fi SOLD OUT la FCSB - Sparta Praga! Anunțul făcut de MM Stoica
Va fi SOLD OUT la FCSB - Sparta Praga! Anunțul făcut de MM Stoica
CITESTE SI
Femeia pentru care DiCaprio a spus &bdquo;adio&rdquo; limitei de v&acirc;rstă. Cum arată modelul care i-a anulat faimoasa teorie. GALERIE FOTO

stirileprotv Femeia pentru care DiCaprio a spus „adio” limitei de vârstă. Cum arată modelul care i-a anulat faimoasa teorie. GALERIE FOTO

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Unde se deschide cel mai mare parc tematic de iarnă din lume. Orașul de gheață &icirc;și așteaptă vizitatorii

stirileprotv Unde se deschide cel mai mare parc tematic de iarnă din lume. Orașul de gheață își așteaptă vizitatorii

Acuzațiile grave ale judecătoarei Raluca Moroșanu la adresa conducerii Curții de Apel București: &bdquo;Suntem ca &icirc;ntr-un SRL&rdquo;

stirileprotv Acuzațiile grave ale judecătoarei Raluca Moroșanu la adresa conducerii Curții de Apel București: „Suntem ca într-un SRL”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!