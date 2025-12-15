Simona Halep a vorbit deschis despre carieră, presiune și viața după retragere, într-un interviu acordat publicației The National din Emiratele Arabe Unite.



Fosta lideră mondială WTA a recunoscut că îi este dor de tenis, dar a ținut să scoată în evidență fpatul că nu regretă nicio decizie luată pe parcursul carierei.



Simona Halep, interviu eveniment în Emirate: „Nu regret nimic!”



„Sincer, îmi lipsește puțin tenisul. Am avut pielea de găină când am intrat pe terenul central la ultimele WTA Finals și mi-am amintit toate meciurile jucate acolo. Totuși, trebuie să recunosc că viața este mai bună fără stresul meciurilor. Nu mai am acele dureri de stomac de dinaintea jocurilor, era ceva insuportabil”, a spus Halep.



Dubla câștigătoare de Grand Slam a vorbit și despre latura mentală a performanței, una care a influențat-o puternic de-a lungul carierei.



„Faptul că sunt o persoană sensibilă m-a ținut uneori pe loc pe teren, dar asta eram eu și a trebuit să accept. Nu regret nimic, nicio greșeală. Accept tot ce s-a întâmplat. Sunt mândră de ce am realizat, dar mai ales de felul în care am gestionat atât eșecurile, cât și succesele”, a mai spus fosta tenismenă.



Simona Halep s-a retras oficial din tenis în februarie 2025, după eliminarea din primul tur al turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca.



Decizia a venit la aproape doi ani și jumătate după suspendarea primită în octombrie 2022, în urma unui test pozitiv la Roxadustat. Inițial suspendată patru ani, sancțiunea i-a fost redusă în februarie 2024 la nouă luni.



În carieră, Halep a fost lider mondial timp de 64 de săptămâni și a încheiat anii 2017 și 2018 pe primul loc în clasamentul WTA. A câștigat Roland Garros în 2018 și Wimbledon în 2019, a mai disputat trei finale de Grand Slam și a adunat 24 de titluri WTA la simplu, devenind cea mai titrată jucătoare din istoria tenisului românesc.

