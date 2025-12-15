Cele două echipe și-au dat întâlnire la Ovidiu în etapa cu numărul 20 din sezonul regulat al Superligii României. La capătul celor 90 de minute, Farul și UTA au împărțit punctele.



Ionuț Vînă a deschis scorul în minutul 33, iar Valentin Costache a restabilit egalitatea în minutul 77 după ce a transformat o lovitură de la 11 metri.



Reacția lui Adrian Mihalcea după egalul de la Ovidiu: ”Nu vreau să le transmit jucătorilor asta”



După meci, Adrian Mihalcea a admis că își simte jucătorii obosiți și că la Ovidiu au existat multe greșeli individuale. Totuși, antrenorul arădenilor e satisfăcut de punctul obținut.



”A fost un meci cu destul de multe greșeli, multe individuale. Până la urmă ne bucură acest punct împotriva unei echipe bune, care ne menține acolo. Încerc să nu le transmit jucătorilor, dar în mintea lor și în meciurile cu uzură, se simte oboseala.

Ne vom încărca acum cu energie pentru ultima partidă, iar apoi vine pauza. A fost și frig, vânt... dar este un punct bun obținut aici.



Am reglat unele lucruri la pauză, am schimbat sistemul și am jucat cu 2 atacanți, era greu să desfacem pe centru.

Am riscat pe faza defensivă, dar nu avem ce să pierdem. Ne-a ieșit, mă bucur că a intrat Barbu și a scos acel penalty. La pauză am vorbit și despre determinarea peste care am sărit în startul partidei”, a spus Adrian Mihalcea.

