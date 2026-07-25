S-a decis finala turneului de la Praga: duel de foc între Daria Snigur și Lilli Tagger

Ucraineanca Daria Snigur şi austriaca Lilli Tagger vor juca finala turneului de tenis WTA 250 de la Praga, transmite presa internaţională.

Daria Snigur, locul 54 mondial şi cap de serie numărul 5, a învins-o în două seturi, 7-6 (7/4), 6-3, pe cehoaica Tereza Valentova, locul 63 mondial şi favorită numărul 5.

Lilli Tagger, în vârstă de 18 ani, locul 74 mondial, a dispus în trei seturi, 6-7 (5/7), 6-3, 7-6 (7/4) de o altă cehoaică, Barbora Krejicikova, locul 26 mondial, campioană la Praga în 2021 şi favorită numărul 2 a turneului.

Krejicikova a cucerit duminică trofeul la turneul WTA de la Atena.

Agerpres