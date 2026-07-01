Rezultatul confirmă parcursul bun avut de Daria Snigur în ediția din acest an a Openului Transilvaniei. În turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca, jucătoarea ucraineană a fost oprită în semifinale de Sorana Cîrstea.

Ucranieanca a depășit-o pe Elina Svitolina în minimum de seturi, 7-5, 6-2, scor înregistrat după doar 68 de minute de joc.

Snigur, care a eliminat-o pe Simona Halep în turul întâi al Openului American 2022, a ajuns la un neverosimil palmares de 2-0 împotriva jucătoarelor de top 10 mondial întâlnite în turneele de mare șlem.

Elina Svitolina a suferit o eliminare uluitoare în runda inaugurală a turneului de la Wimbledon. Jucătoarea care a învins-o a fost compatrioata Daria Snigur , sportivă clasată pe locul 77 în clasamentul WTA.

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„Sărbătoresc ca un fotbalist, pentru că am urmărit multe meciuri la Cupa Mondială.”

După finalul jocului, Daria Snigur a celebrat victoria în stilul în care un atacant își sărbătorește golul înscris la Cupa Mondială. Snigur a fugit, ulterior, spre loja sa pentru a-i strânge mâna antrenorului.

„E o victorie specială pentru mine, acesta este turneul meu preferat. Trăiesc o senzație incredibilă. Sărbătoresc ca un fotbalist, pentru că am urmărit multe meciuri la Cupa Mondială.

Am avut mari emoții, deoarece Elina e cea mai bună jucătoare din Ucraina. Au fost mulți fani în tribune, a fost dificil,” s-a pronunțat Daria Snigur, după meci, mulțumindu-le, în același interviu, părinților și antrenorului său.

Simona Halep, eșec neașteptat în fața Dariei Snigur, la New York, în 2022

Simona Halep a suferit unul dintre cele mai neașteptate și bizare eșecuri ale carierei, în primul tur al US Open 2022.

Deși a câștigat al doilea set la zero, Simona Halep nu a găsit, în final, soluțiile necesare pentru a o opri pe Daria Snigur, jucătoare venită din calificări. Partida s-a încheiat scor 6-2, 0-6, 6-4.

După încheierea turneului de la US Open din urmă cu patru ani, Simona Halep a fost suspendată din tenisul profesionist.