GALERIE FOTO Camila Giorgi va reveni în tenis după ce va naște: se antrenează intens în săptămâna 30 de sarcină

Camila Giorgi va reveni în tenis după ce va naște: se antrenează intens în săptămâna 30 de sarcină Tenis
Alexandru Hațieganu
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Camila Giorgi (34 de ani) revine în circuitul WTA.

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Camila Giorgi

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Giorgi Mamardashvili / Foto - Getty Images
Încă suspectă: cu ce se ocupă Camila Giorgi, la trei luni de la retragerea din tenisul profesionist
Încă suspectă: cu ce se ocupă Camila Giorgi, la trei luni de la retragerea din tenisul profesionist
Încă suspectă: cu ce se ocupă Camila Giorgi, la trei luni de la retragerea din tenisul profesionist
Încă suspectă: cu ce se ocupă Camila Giorgi, la trei luni de la retragerea din tenisul profesionist
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Retrasă din tenisul profesionist în tăcere, în mai 2024, Camila Giorgi și-a anunțat revenirea în circuitul WTA, începând cu anul 2027.

În săptămâna 30 de sarcină, sportiva italiană s-a filmat antrenându-se intens pe terenul de tenis și anunță că va reveni cu gânduri mari în „sportul alb.”

Camila Giorgi va reveni în tenis, în 2027

„Mă antrenez serios de câteva luni. Am un preparator fizic și o echipă alături. Fiind însărcinată, sunt câțiva medici care mă supraveghează. E un aspect fundamental, deoarece bunăstarea copilului e proritară,” a declarat Camila Giorgi, într-un interviu acordat recent publicației Gazzetta dello Sport.

La întoarcerea în tenisul profesionist, Camila Giorgi a decis că nu va mai fi antrenată de tatăl său, Sergio Giorgi.

Antrenor îi va fi soțul Andreas Ignacio Pasutti, fost tenismen fără performanțe notabile în circuitul ATP.

Giorgi va fi antrenată de soțul Pasutti

Camila Giorgi este convinsă că va reuși performanțe notabile, în raport cu ce a însemnat cariera sa de jucătoare profesionistă, până în prezent.

„Dacă nu aș ști că pot să ajung din nou la un anumit nivel, nu m-aș strădui să revin. Am deja un plan clar stabilit în minte, dar nu vreau să dezvălui prea multe,” a adăugat Camila Giorgi, în același interviu în care anunță că plănuiește să revină jucând câteva turnee mici, în Italia.

Giorgi nu refuză nici gândul de a se întoarce în echipa națională a Italiei. În 2024 și în 2025, echipa Italiei a ieșit câștigătoarea Cupei Billie Jean King.

Camila Giorgi, peste $6 milioane câștigate din tenis și 4 titluri WTA

Camila Giorgi a câștigat cel mai important trofeu al carierei în 2021, când a ieșit câștigătoarea turneului WTA 1000 din Montreal.

Dincolo de victoria în Openul Canadei, Camila Giorgi se laudă cu alte trei titluri WTA în proba individuală, cucerite la 's-Hertogenbosch, în 2015, în Linz, în 2018 și la Merida, în 2023.

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