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Încă suspectă: cu ce se ocupă Camila Giorgi, la trei luni de la retragerea din tenisul profesionist

Încă suspectă: cu ce se ocupă Camila Giorgi, la trei luni de la retragerea din tenisul profesionist

Încă suspectă: cu ce se ocupă Camila Giorgi, la trei luni de la retragerea din tenisul profesionist

Încă suspectă: cu ce se ocupă Camila Giorgi, la trei luni de la retragerea din tenisul profesionist

Retrasă din tenisul profesionist în tăcere, în mai 2024, Camila Giorgi și-a anunțat revenirea în circuitul WTA, începând cu anul 2027.

În săptămâna 30 de sarcină, sportiva italiană s-a filmat antrenându-se intens pe terenul de tenis și anunță că va reveni cu gânduri mari în „sportul alb.”

Camila Giorgi va reveni în tenis, în 2027

„Mă antrenez serios de câteva luni. Am un preparator fizic și o echipă alături. Fiind însărcinată, sunt câțiva medici care mă supraveghează. E un aspect fundamental, deoarece bunăstarea copilului e proritară,” a declarat Camila Giorgi, într-un interviu acordat recent publicației Gazzetta dello Sport.

La întoarcerea în tenisul profesionist, Camila Giorgi a decis că nu va mai fi antrenată de tatăl său, Sergio Giorgi.

Antrenor îi va fi soțul Andreas Ignacio Pasutti, fost tenismen fără performanțe notabile în circuitul ATP.