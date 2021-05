LIVE DE LA 16:00 | Sansa revenirii in top 50 WTA. Sorana Cirstea joaca cu trofeul pe masa la Strasbourg, pentru al treilea titlu al carierei: cati bani ar putea castiga 

Sorana Cirstea lupta pentru al treilea titlu WTA al carierei impotriva cehoaicei Barbora Krejcikova, numarul 38 WTA.

Sorana Cirstea joaca a doua finala de turneu WTA in sezonul de zgura al anului 2021. Jucatoarea din Romania a acces in ultimul act al competitiei de calibru 250 de la Strasbourg datorita a trei victorii obtinute pe tabloul principal impotriva americancei Venus Williams, chinezoaicei Shuai Zhang, respectiv polonezei Magda Linette.

In faza sferturilor de finala, Cirstea a beneficiat de un meci liber, intrucat Bianca Andreescu s-a retras prematur din intrecere, din cauza unei mici rupturi musculare abdominale, conform spuselor sportivei canadiene cu origini romanesti.

Rezultatele Soranei Cirstea in aceasta saptamana la Strasbourg



Tur 1: 6-1, 2-6, 6-1 cu Venus Williams (40 de ani, 104 WTA)

Optimi: 6-2, 6-1 cu Shuai Zhang (32 de ani, 45 WTA)

Sferturi: liber, in urma retragerii Biancai Andreescu

Semifinale: 3-6, 6-4, 6-2 cu Magda Linette (29 de ani, 48 WTA)

C'est officiel, nous connaissons les 2 joueuses qui s'affronteront demain sur le court central des #IS21 lors de la finale !@sorana_cirstea ???????? sera opposée à @BKrejcikova???????? ! Un très beau match en perspective, début des hostilités prévue à 15h ????!@WTA pic.twitter.com/GPyknutx3Z — Internationaux de Strasbourg (@WTA_Strasbourg) May 28, 2021

In finala competitiei de la Strasbourg, Sorana Cirstea isi va masura fortele cu sportiva din Republica Ceha, Barbora Krejcikova (25 de ani, 38 WTA), care le-a invins in drumul sau spre finala pe Oceane Dodin (6-3, 3-0 ret.), Caroline Garcia (3-6, 6-2, 6-1), Ekaterina Alexandrova (7-6, 6-1) si Jule Niemeier (5-7, 6-3, 6-4).

Cirstea si Krejcikova s-au mai intalnit de doua ori in circuitul WTA, scorul meciurilor directe fiind egal. Intaia confruntare a avut loc in 2017, pe zgura de la Nurnberg, unde Krejcikova a castigat setul decisiv cu 6-0, dupa doua seturi impartite echitabil, scor 6-4, 4-6. In sferturile turneului pe hard din Dubai, editia 2020, Sorana Cirstea si-a luat revansa, impunandu-se, 7-6, 1-6, 6-3.

Finalista turneului va incasa un cec in valoare de $16,398, pe cand noua campioana a competitiei va primi din partea organizatorilor suma de $29,200. Pentru Barbora Krejcikova, trofeul la Strasbourg ar fi primul de calibru WTA adjudecat in proba de simplu in cariera sa, iar pentru Sorana Cirstea acest succes al fi al treilea din palmares, dupa cele inregistrate la Tashkent in 2008 si la Istanbul, in urma cu o luna.