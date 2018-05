Roland Garros, pamant romanesc. Cele mai bune 10 rezultate ale tenismenilor romani inregistrate la Paris

In acest moment, mai avem 5 tenismene romance la Roland Garros.

Ana Bogdan (66 WTA) o va intalni in turul al doilea pe Angelique Kerber (Germania, 12 WTA), Irina Begu (40 WTA) va lupta in acelasi tur secund cu Zhang Shuai (China, 27 WTA), Mihaela Buzarnescu (33 WTA) o va intalni pe Rebecca Peterson (Suedia, 97 WTA), iar Alexandra Dulgheru (159 WTA) va da piept cu Anett Kontaveit (Estonia, 24 WTA), in timp ce Simona Halep (1 WTA) joaca contra lui Alison Riske (SUA, 83 WTA) si, daca va invinge, o va intalni in turul urmator pe Taylor Townsend (SUA, 72 WTA).

In proba masculina de simplu, Mariu Copil (94 ATP) a fost invins in primul tur de Marco Cecchinato (Italia, 72 ATP). Horia Tecau nu participa in proba de dublu masculin, iar in proba de dublu feminin avem in primul tur cuplul romanesc Irina Bara - Mihaela Buzarnescu, in timp ce Sorana Cirstea face echipa cu Sara Sorribes Tormo (Spania), Raluca Olaru cu Vera Lapko (Belarus), Irina Begu cu Wang Qiang (China), iar Ana Bogdan cu Olga Savchuk (Ucraina). In proba de dublu mixt, Romania este reprezentata doar de Mihaela Buzarnescu, care este cuplata cu Henri Kontinen (Finlanda) si ii va avea adversari in primul tur pe Kveta Peschke (Cehia) – Marcin Matkowski (Polonia).



CELE MAI BUNE 10 REZULTATE ALE ROMANILOR LA ROLAND GARROS:

1. 1973, Ilie Nastase - castigator contra lui Nikola Pilic (Iugoslavia / 6-3, 6-3, 6-0)

2. 1978, Virginia Ruzici - castigatoare contra Mimei Jausovec (Iugoslavia / 6-2, 6-2)

3. 1970, Ilie Nastase si Ion Tiriac - castigatori dublu, au castigat contra dublului Arthur Ashe - Charlie Pasarell (ambii SUA / 6-2, 6-4, 6-3)

4. 1978, Virginia Ruzici - castigatoare dublu, a facut pereche cu Mima Jausovec (Iugoslavia) si au castigat contra dublului Gail Sherriff Lovera - Lesley Turner Bowrey (Franta -Australia / 6-4, 6-3)

5. 2014, Simona Halep - finalista, a pierdut finala in fata Mariei Sharapova (Rusia / 4-6, 7-6, 4-6)

6. 2017, Simona Halep - finalista, a pierdut finala in fata Jelenei Ostapenko (Letonia / 6-4, 4-6, 3-6)

7. 1977, Florenta Mihai - finalista, a pierdut finala in fata Mimei Jausovec (Iugoslavia / 2-6, 7-6, 1-6)

8. 1980, Virginia Ruzici - finalista, a pierdut finala in fata lui Chris Evert (SUA / 0-6, 3-6)

9. 1977, Florenta Mihai - finalista dublu mixt, a facut pereche cu Ivan Molina (Columbia) si a pierdut finala in fata cuplului Mary Carillo - John McEnroe (ambii SUA / 6-7, 3-6)

10. 2015, Horia Tecau - semifinalist dublu, a facut pereche cu Jean-Julien Rojer (Olanda), a pierdut finala contra cuplului Ivan Dodig - Marcelo Melo (Croatia - Brazilia / 3-6, 5-7) / in acelasi an perechea Horia Tecau - Katarina Srebotnik (Slovenia) a pierdut semifinala la dublu mixt contra cuplului Bethanie Mattek-Sands - Mike Bryan (ambii SUA / 6-4, 3-6, 8-10)

Autor: Gabriel Chirea