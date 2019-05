"Roland Garros este absolut de rahat!" Kyrgios socheaza cu un nou derapaj! Mesajul incredibil publicat de australian inainte de Grand Slam-ul de la Paris

Dupa ce i-a criticat pe Nadal si Djokovic, dupa ce a fost descalificat la turneul de la Roma, Kyrgios loveste din nou!

Rebelul circuitului masculin de tenis, australianul Nick Kyrgios, nu se opreste din a surprinde pe toata lumea cu atitudinea si declaratiile lui. Saptamana trecuta, Kyrgios a fost descalificat la turneul de la Roma dupa ce a avut o iesire nervoasa pe teren si a fost, prin urmare, sanctionat cu o amenda in valoare de 20.000 de euro. El a cedat in fata lui Casper Ruud, scor 6-3, 6-7(5), 2-1.

Nu a trecut prea mult timp pe care sa-l petreaca in umbra. Kyrgios a mers tocmai la Wimbledon, pe iarba londoneza, sa se antreneze pentru Roland Garros. De altfel, Nick este bun prieten cu Andy Murray, alaturi de care s-a antrenat la Londra, insa nu s-a rezumat totul la o sesiune de pregatire. Kyrgios a facut un live pe retelele de socializare in care si-a exprimat opinia despre al doilea turneu de Grand Slam al anului, Roland Garros, acolo unde nu a reusit niciodata sa treaca de turul al treilea.

Australianul in varsta de 24 de ani s-a plimbat prin complexul de la All England Club si a sesizat frumusetea terenurilor acoperite de iarba bine intretinuta, comparand suprafata cu cea de la Roland Garros.

"Ce o sa fac azi? O sa schimb cateva mingi cu Sir Andy Murray. Cred ca este cel mai bun turneu din lume (n.r. - Wimbledon), uitati-va la aceste suprafete perfecte de iarba! Scapa de zgura, omule! Cui ii place zgura e prost. Treaba e ca sunt aici si trebuie sa merg la Paris in doua zile. Roland Garros este de rahat in comparatie cu locul asta, de rahat, absolut de rahat", a spus el in videoclipul postat pe internet.

Nick Kyrgios a obtinut la Wimbledon cel mai bun rezultat al sau la turneele de Grand Slam, un sfert de finala atins in 2015, la fel si la Australian Open, in acelasi an.