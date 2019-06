ROLAND GARROS 2019 | Roger Federer, reactie dupa cel mai mare scandal de la Roland Garros: "Mi s-a parut amuzant!"

Roger Federer a vorbit la Paris despre situatia neplacuta in care a fost pus Dominic Thiem la conferinta de presa de la Roland Garros.

Roger Federer, locul 3 ATP, s-a calificat duminica in sferturile de finala ale celui de-al doilea turneu de Grand Slam al anului, Roland Garros, invingandu-l pe argentinianul Leonardo Mayer, scor 6-2, 6-3, 6-3, dupa o ora si 45 de minute de joc. Elvetianul nu a pierdut set pana acum pe zgura pariziana. In continuare, legendarul jucator de tenis va evolua la Paris contra invingatorului partidei Stefanos Tsitsipas - Stanislas Wawrinka.

La conferinta de presa de la Roland Garros, Roger a fost intrebat ce crede despre situatia in care a fost pus Dominic Thiem cu o zi in urma. Austriacul a fost gonit de la propria-i conferinta de presa pentru ca Serena Williams nu a vrut sa astepte pentru a vorbi cu jurnalistii. Thiem s-a enervat si el si a plecat de la interviu. "Nu mai sunt un junior. Pe bune, nu inteleg... adica, ce naiba? Este o gluma, pe bune... trebuie sa parasesc eu camera pentru ca vine ea. O sa plec si eu in cazul asta", a spus austriacul. Elvetianul stia despre ce este vorba si a oferit un raspuns surprinzator.

Roger Federer, despre situatia “nefericita” in care s-a aflat Thiem

Roger a declarat ca toata situatia i s-a parut “amuzanta”.

“In cazul Thiem-Serena, ceva trebuie sa fi fost gresit. Jucatorul aflat inca in turneu ar trebui sa aiba prioritate, cred eu, deci toata aceasta imprejurare a fost nefericita. Mi s-a parut totusi amuzant. Cum a spus Domninic <Este o gluma>, iubesc accentul lui, si in germana suna amuzant”, a spus Roger la conferinta de presa de dupa meci.