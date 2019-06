ROLAND GARROS 2019 | "Ba! Ce dracu?! Va bateti joc de mine?!" Scandal monstru la Paris, dupa ce Thiem a fost dat afara de la conferinta de presa de Serena Williams

Dominic Thiem, finalistul de anul trecut de la Roland Garros 2019, calificat la editia din acest an in optimile de finala ale Openului francez dupa ce l-a invins in turul trei pe uruguayanul Pablo Cuevas, scor 6-3, 4-6, 6-2, 7-5, a fost alungat din sala de conferinte de la Paris dupa doar trei raspunsuri pentru ca Serena Williams nu a acceptat sa astepte ca austriacul sa-si termine conferinta. "Nu mai sunt un junior. Pe bune, nu inteleg... adica, ce naiba? Este o gluma, pe bune... trebuie sa parasesc eu camera pentru ca vine ea. O sa plec si eu in cazul asta", a spus austriacul.

Jurnalisti reputati au scris pe retelele de socializare ca americanca a reusit astfel sa castige o "batalie a feminismului". Dominic Thiem nu a fost deloc incantat de tratamentul pe care tocmai il primise. El a fost invitat intr-o sala de conferinte secundara, insa a refuzat sa mai stea de vorba cu jurnalistii si a plecat, fiind vizibil deranjat de ce tocmai i se intamplase.

For those of you on phone pic.twitter.com/oVGNm4wkGH

In a sort of victory for feminism, if you want to say that, 23-time Slam champ Serena Williams got ATP #4 Dominic Thiem's press conference, already underway, booted out of the main #RG19 interview room because she didn't want to wait for him to finish.

He was not thrilled.