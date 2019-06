ROLAND GARROS 2019 | "Tati, l-ai batut pe Federer?" Dialogul savuros al unui fost tenismen cu fiul sau! :) Replica GENIALA care a urmat!

Roger Federer a ajuns la 37 de ani, dar inca joaca la cel mai inalt nivel. Elvetianul s-a calificat pentru a 44-a oara intr-o semifinala de Grand Slam.

Federer il va intalni in penultimul act de la Roland Garros pe marele sau rival, Rafael Nadal. Inainte de aceasta confruntare, fostul tenismen, Mardy Fish, a dezvaluit un dialog savuros avut cu fiul sau.

Mardy Fish are 37 de ani si s-a retras in 2015. Locul 7 in clasamentul ATP reprezinta cea mai buna clasare pentru Fish, insa se poate lauda ca l-a invins pe Roger Federer. Victoria a venit in 2008, in semifinalele turneului de la Indian Wells. Mardy a avut un dialog savuros cu fiul sau de 4 ani:

"Fiul meu: L-ai batut pe Federer o data?

Eu: Da, l-am batut.

Fiul meu: Dar el te-a batut de mai multe ori.

Eu: Cine ti-a spus asta?", a scris Mardy Fish pe contul sau de Twitter.

My Son : Did u beat Roger Federer one time?

Me : Yes I did.

My Son : But he beat u lots of times.

Me : Who told you that