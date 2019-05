ROLAND GARROS 2019 | Roger Federer, record absolut in turneele de Grand Slam! INCREDIBIL ce a reusit elvetianul!

Roger Federer participa din nou la Roland Garros, dupa ce a evitat sezonul de zgura timp de trei ani. Ultimul si singurul sau triumf la Paris a fost in 2009, cand l-a invins in finala pe Robin Soderling.

Meciul disputat impotriva lui Casper Ruud reprezinta partida cu numarul 400 in toate turneele de Grand Slam pentru Federer, un record absolut in circuitul masculin si feminin.

One for the history books.@rogerfederer becomes the first person to contest 4⃣0⃣0⃣ Grand Slam matches. Congratulations ????#RG19 pic.twitter.com/razs01VpQP