Roger Federer NU este de pe aceasta planeta! Lovitura EXTRATERESTRA reusita la Roland Garros. VIDEO

Roger Federer a revenit in 2019 pe zgura si se pregateste acum pentru Roland Garros!

Roger Federer, locul 3 ATP, se afla deja la Paris, acolo unde marti a efectuat primele antrenamente. Elvetianul nu mai fusese la Roland Garros inca din 2015. In acel an, el a decis sa se retraga chiar inainte de inceperea turneului, iar de atunci a hotarat sa sara peste sezonul de zgura pentru a nu risca accidentari si pentru a fi proaspat si pregatit pe iarba, suprafata pe care a excelat de-a lungul carierei lui.



Legendarul jucator de tenis din Tara Cantoanelor a castigat pe zgura in acest sezon patru partide si a inregistrat o singura infrangere, apeland pe langa aceste rezultate la un abandon, la turneul de la Roma, chiar inaintea meciului din sferturi cu grecul Stefanos Tsitsipas. Elvetianul, nascut si crescut la Basel, urmareste ca in acest an sa produca supriza la Roland Garros si sa obtina al doilea sau titlu la Paris.



“Este confirmat! Roger Federer nu este de pe planeta asta!” – MARCA



La una dintre sesiunile de pregatire, Roger Federer a apelat la un truc pe terenul de tenis care a fost filmat si care a ajuns rapid “in tendinte” pe retelele de socializare. Fanii sportului alb l-au numit pe elvetian “extraterestru”, iar videoclipul cu pricina s-a viralizat in doar cateva minute, strangand zeci de mii de aprecieri. Dupa ce serveste, partenerul sau de antrenament ii trimite mingea inalt, aceasta urmand sa iasa din teren, insa Roger o agata cu racheta rapid, desi returul a venit spre el in mare viteza, facand toata miscarea sa para de-a dreptul rupta din “magie”. Spaniolii de la Marca au titrat imediat: “Este confirmat! Roger Federer nu este de pe planeta asta!”

Elvetianul va fi la Paris al treilea cap de serie. El a cucerit la Roland Garros un singur titlu in cariera, in 2009. Al doilea turneu de Grand Slam al anului se desfasoara in perioada 26 mai – 9 iunie. Campionul en-titre este Rafael Nadal, cu 11 titluri la Paris.