Roland Garros 2019: Surpriza pentru Federer de la Kylian Mbappe! Ce cadou i-a facut starul lui PSG

Roger Federer a avut parte de o vizita supriza la Roland Garros.

Roger Federer, locul 3 ATP, a avut parte de o vizita surpriza la Roland Garros, acolo unde evolueaza pentru prima data din 2015. Elvetianul s-a intalnit la Paris cu tanarul atacant al lui PSG, Kylian Mbappe. Campion in 2009 la Openul francez, Roger a scris pe contul personal de Twitter ca este o “adevarata placere” sa-l cunoasca pe fotbalistul francez in varsta de doar 20 de ani.

La randul lui, Mbappe nu a venit cu mana goala sa-l cunoasca pe cel considerat cel mai bun tenismen din toate timpurile. Fotbalistul i-a dat in dar elvetianului un tricou de-al sau cu autograf. Federer joaca la Paris in 2019 dupa o pauza de 4 ani. El l-a invins in primul tur la Roland Garros pe italianul Lorenzo Sonego, locul 74 ATP, scor 6-2, 6-4, 6-4, la capatul unui meci care a durat o ora si 43 de minute de joc. In continuare, elvetianul se va duela cu germanul Oscar Otte, locul 144 ATP, lucky loser.

Mbappe, sub Messi in clasamentul Ghetei de Aur

Kylian Mbappe avea nevoie de 4 goluri in ultima partida a sezonului a celor de la PSG pentru a-l egala pe Leo Messi in clasamentul Ghetei de Aur. Atacantul francez a inscris o data in partida pierduta cu Reims cu 3-1 si a terminat sezonul cu 33 de goluri in Ligue 1. Messi a obtinut a 3-a oara consecutiv Gheata de Aur gratie celor 36 de goluri inscrise in La Liga.