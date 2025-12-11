Campioana României a deschis scorul în minutul 11 prin Siyabonga Ngezana, dar au urmat apoi două goluri ale celor de la Feyenord, prin Tengstedt și Timber.

Reacția olandezilor după golul marcat de Mihai Toma

În minutul 51, Sauer a dus scorul la 3-1 în favoarea echipei lui Robin van Persie, însă Mihai Toma a redus din diferență trei minute mai târziu.

Olandezii au reacționat imediat după golul marcat de Mihai Toma.

”Meciul este din nou deschis! Toma deviază cu capul o centrare venită din stânga către poarta lui Wellenreuther. Germanul pare că va reține mingea, dar balonul sare peste linie. Este din nou tensiune la București”, au scris olandezii de la Nu.nl.

