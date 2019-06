ROLAND GARROS 2019 | Simona Halep a uimit pe toata lumea la conferinta de presa! "Poate voi reusi in viata asta!" Ce le-a spus jurnalistilor!

Simona Halep a fost pusa pe glume la conferinta de presa de la Roland Garros.

Simona Halep a avut toate motivele la conferinta de presa sa fie foarte bine dispusa. Campioana in 2018 la Roland Garros, s-acalificat la editia din acest an in optimile de finala dupa ce a invins-o pe Lesia Tsurenko, locul 27 WTA, scor 6-2, 6-1, dupa doar 53 de minute de joc.

Simona Halep - Iga Swiatek, in optimi la Roland Garros

Romanca o va intalni in continuare la Paris pe tanara poloneza, Iga Swiatek, care a eliminat-o in turul trei pe Monica Puig, locul 59 WTA, scor 0-6, 6-3, 6-3. La conferinta de presa de la Paris, Simona a fost cu adevarat bucuroasa de ce tocmai reusise si a explicat ce a trait inaintea partidei din turul trei.

Simona Halep, pusa pe glume la Openul francez

"Recunosc, inaintea meciului de astazi am fost extrem de emotionata. M-a influentat oarecum, dar cred ca e normal. Am asteptari inalte, ma simt capabila sa joc un tenis de calitate. Dupa cateva game-uri, am reusit sa imi controlez trairile si sa ma concentrez asupra meciului. Sunt mandra de modul in care am reusit sa o scot la capat", a spus Simona.

Mai apoi, jucatoarea noastra i-a facut pe jurnalistii prezenti sa rada dupa ce a fost intrebata daca va tine un discurs in limba franceza dupa victoriile obtinute, asa cum a facut rivala ei, Garbine Muguruza: "Poate voi reusi in viata asta, dar nu cat timp voi juca tenis. Trebuie sa lucrez serios la franceza mea", a glumit Simona.