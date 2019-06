ROLAND GARROS 2019 | Simona Halep si-a aflat adversara din optimi! Ce rezultate a reusit pana acum pe zgura

Simona Halep si-a aflat adversara din optimile de finala la Roland Garros 2019.

Simona Halep, campioana en-titre de la Openul francez, s-a calificat in optimile de finala la Roland Garros dupa ce a invins-o fara drept de apel in turul trei pe Lesia Tsurenko, locul 27 WTA, scor 6-2, 6-1, la capatul unui meci care a durat daor 53 de minute de joc. In continuare, sportiva noastra se va duela cu Iga Swiatek, o tanara speranta a tenisului feminin polonez.

Iga Swiatek in varsta de 18 ani, ocuaptan locului 104 WTA, s-a calificat in optimile de finala dupa ce a trecut in turul trei de Monica Puig, locul 59 WTA, scor 0-6, 6-3, 6-3, la capatul unui meci de o ora si 50 de minute de joc. Inainte s-o elimine pe Puig, Swiatek le-a invins la Paris in minimul de seturi pe Janicijevic si Wang.

Iga Swiatek, rezultate foarte bune pe zgura in 2019

Simona Halep si Iga Swiatek nu s-au mai intalnit pana in prezent, meciul lor din optimi la Paris fiind o premiera in circuitul feminin de tenis. Totusi, tanara jucatoare din Polonia a inregistrat rezultate foarte bunepe suprafata rosie pana sa ajunga la Paris. Ea a disputat marea finala de la Lugano, pe care a pierdut-o in trei seturi in fata Polonei Hercog si s-a calificat pe tabloul principal de la Praga, fiind acolo eliminata in primul tur de catre Karolina Muchova. In total, Swiatek are zece victorii si doar doua infrangeri pe suprafata rosie.

Simona Halep a vorbit la Paris despre viitoarea adversara, al carei nume nu-l cunostea deocamdata. "Nu am nicio preferinta (n.r. in legatura cu viitoarea adversara) si nu am pentru ca nu am jucat niciodata contra lor. S-a intamplat si cu Linette la fel, nu sunt speriata de acest lucru, o sa incerc sa ma uit putin, sa analizez ce trebuie sa joc contra lor si vom vedea. Ma simt bine fizic, sunt bine, am incredere in mine, acum meciul e deschis, vom vedea ce se intampla", a spus Simona la Paris.