ROLAND GARROS 2019 | Inca un SOC la Paris! Serena Williams, eliminata! Drum liber catre trofeu pentru Simona Halep!

Serena Williams a fost eliminata in turul al treilea la Roland Garros 2019!

Serena Williams, locul 10 WTA, a fost eliminata in turul al treilea la cel de-al doilea turneu de Grand Slam al anului de catre tanara Sofia Kenin, locul 35 WTA, scor 6-2, 7-5, la capatul unui meci care a durat o ora si 33 de minute de joc. Americanca in varsta de 20 de ani a produs una dintre cele mai mari surprize ale editiei din acest an a Openului francez.

In continuare, Sofia Kenin o va intalni in optimile de finala cu Ashleigh Barty. “Sunt foarte emotionata. Va multumesc tuturor pentru sustinere! Am jucat cu Serena, chiar a trebuit sa lupt pentru fiecare punct, ea este o campioana atat de mare”, a declarat Sofia la finalul partidei. Astfel, Serena rateaza inca o sansa de a-I egala recordul australiencei Margaret Court, care detine 24 de titluri de Grand Slam. In prezent, americanca in varsta de 37 de ani are 23.

Drum liber spre finala pentru Simona Halep

Simona Halep si Serena Williams urmau sa se intalneasca in sferturile de finala la Roland Garros, insa in urma acestui rezultat, romanca are un traseu mult mai accesibil. Ea o va intalni in optimi pe Iga Swiatek, iar in sferturi s-ar putea duela cu una dintre Siniakova, Keys, Kenin sau Barty.