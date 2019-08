ROGERS CUP 2019 | Simona Halep e campioana en-titre, dar nu e favorita! SURPRIZA: cine are prima sansa la cucerirea trofeului in Canada

Simona Halep a castigat Rogers Cup anul trecut, dupa o finala cu Sloane Stephens.

Desi merge la Toronto in calitate de campioana en-titre si trebuie sa-si apere titlul si cele 900 de puncte WTA, Simona Halep nu e vazuta favorita de bookmakeri.

Romanca e vazuta cu a treia sansa la cucerirea trofeului de la competitia din Toronto si in acest an. Principala favorita e considerata Serena Williams, in timp ce a doua sansa ii este acordata lui Ashleigh Barty, liderul mondial.

LISTA FAVORITELOR LA CASELE DE PARIURI

1. Serena Williams 6.00

2. Ashleigh Barty 7.00

3. Simona Halep 8.00

4. Naomi Osaka 10.00

5. Karolina Pliskova 12.00

6. Angelique Kerber 12.00

7. Sloane Stephens 12.00

8. Elina Svitolina 15.00

9. Aryna Sabalenka 18.00

10. Kiki Bertens 20.00

Program Simona Halep 2019

7 TURNEE mai are de jucat Simona Halep in acest an.

5-11 august: Rogers Cup;

12-18 august: Cicinnati;

26 august - 8 septembrie: US Open;

9-15 septembrie: Zhengzhou Open;

22-28 septembrie: Wuhan;

30 septembrie - 6 octombrie: China Open;

27 octombrie - 3 noiembrie: Turneul Campioanelor.