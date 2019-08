ROGERS CUP 2019 | Simona Halep a aflat cu cine poate sa joace in turul 2! Poate da de Osaka sau Serena Williams in semifinale

Turneul Rogers Cup incepe luni.

Simona Halep este pe a doua parte a tabloului la turneul de la Rogers Cup la care este detinatoarea trofeului si favorita numarul 4 in acest an. Simona Halep va intra direct in turul 2 unde o va intalni fie pe Kristina Mladenovic, fie o jucatoare venita din calificari.

Simona poate juca abia in finala cu numarul 1 mondial, Ashleigh Barty. La meciurile directe cu Mladenovic scorul este 3-3! Ultimul duel a avut loc la FED Cup, Simona reusind sa o invinga pe Mladenovic cu 6-3 6-1. Franta a avut insa castig de cauza in semifinala, scorul fiind 3-2.

Traseul virtual al Simonei

Daca reuseste sa treaca de Mladenovic, Simona poate avea imediat o adversara puternica: Madison Keys sau Donna Vekic. In sferturi poate sa o intalneasca pe Sloane Stephens, Caroline Garcia sau Aryna Sabalenka, in timp ce in semifinale este posibila reeditarea finalei de la Wimbledon cu Serena Williams! Alte posibile adversare din semifinale sunt Naomi Osaka sau Caroline Wozniacki.