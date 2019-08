Simona Halep a scapat de o adversara de TOP la Rogers Cup! "Sunt dezamagita, accidentarea imi face probleme" Anuntul de ultim moment

Simona Halep revine in competitie la Rogers Cup.

Simona Halep a plecat vineri spre Canada, acolo unde merge sa-si apere titlul cucerit anul trecut la Rogers Cup, turneu care se desfasoara la Toronto.

Chiar in ziua plecarii sale, Petra Kvitova, una dintre favorite, a anuntat ca nu va participa la competitia din Canada din cazua unei accidentari.

"Sunt atat de dezamagita sa anunt ca ma retrag de la Rogers Cup. Accidentarea la antebrat continua sa-mi creeze probleme asa ca, la recomandarea echipei mele medicale, am decis sa nu fac deplasarea in Canada", a anuntat Petra Kvitova.

Sportiva e clasata in prezent pe locul 6 WTA.

In locul cehoaicei, pe tabloul principal va intra Venus Williams.

