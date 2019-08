Simona Halep a plecat in Canada! "E dificil sa o iei de la capat" Ce a spus romanca despre sansele sale la urmatoarele turnee

Simona Halep revine in competitie la Rogers Cup.

Simona Halep a plecat vineri in Canada, acolo unde va participa la turneul de la Toronto. Romanca e capioana en-titre de anul trecut de la Rogers Cup si trebuie sa apere 900 de puncte.

Halep s-a declarat increzatoare, insa a marturisit ca e destul de dificil pentru un sportiv sa o ia de la capat dupa un succes precum cel de la Wimbledon.

"E tot o suprafata rapida, n-o sa fie atat de dificil. Mai dificil e s-o iei de la capat dupa un succes atat de mare. Dar m-am odihnit destul de bine, am fost si in vacanta, ma simt bine si sunt increzatoare.

Viata e frumoasa dupa Wimbledon, dar asa a fost in ultimii ani. A fost un succes mare!", a spus ea.

Simona a fost intrebata si despre sansele pe care le are la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Halep a declarat ca isi doreste sa aiba acelasi joc avut pe iarba de la Londra.

"Nu vreau sa vorbesc despre sansele mele la US Open. Consider ca am sansa mea si vom vedea. Imi doresc sa reusesc acelasi joc ca la Wimbledon", spus Simona Halep la plecarea spre Canada.

7 TURNEE mai are de jucat Simona Halep in acest an.

Program Simona Halep 2019

5-11 august: Rogers Cup;

12-18 august: Cicinnati;

26 august - 8 septembrie: US Open;

9-15 septembrie: Zhengzhou Open;

22-28 septembrie: Wuhan;

30 septembrie - 6 octombrie: China Open;

27 octombrie - 3 noiembrie: Turneul Campioanelor.