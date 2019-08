ROGERS CUP 2019 | Surpriza pe care i-au facut-o organizatorii Simonei Halep! Ce a descoperit in camera de hotel

Simona Halep si-a aflat adversara din turul 2 de la Rogers Cup.

Campioana en-titre la Rogers Cup si proaspat castigatoare la Wimbledon, Simona Halep a avut parte de o surpriza cand a ajuns la hotel in Canada. Organizatorii i-au pregatit special un tort in forma de minge de tenis si un buchet imens de flori!

Simona le-a multumit organizatorilor cu o postare pe contul ei de Instagram.

Cu cine joaca in turul 2

Simona Halep este calificata direct in turul 2 la turneul canadian si a aflat azi-noapte traseul virtual pentru apararea trofeului castigat in urma cu un an in finala cu Sloane Stephens. In turul 2 o va intalni pe castigatoarea partidei din turul 1 dintre Kristina Mladenovic si o jucatoare venita din calificari.