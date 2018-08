Roger Federer este cel mai bine platit tenismen al anului 2018. Halep nu prinde top 10!

Roger Federer a fost desemnat cel mai bine platit tenismen din 2018. In top 10 se mai regasesc nume sonore precum Nadal sau Djokovic.

Roger Federer a fost desemnat de catre Forbes ca fiind cel mai bine platit jucator de tenis in 2018.

Elvetianul in varsta de 37 de ani este, pentru al 13-lea an consecutiv, cel mai bine platit jucator de tenis din lume, sportivul din Tara Cantoanelor incasand o suma uriasa. Forbes a publicat castigurile jucatorilor din tenis din ultimul an, in perioada iunie 2017 - iunie 2018, iar legendarul Federer este lider detasat.

Nu mai putin de 77,2 milioane de dolari a primit Roger in ultimul an, 65 de milioane de dolari venind din contracte de imagine. Rivalul sau, ibericul Rafael Nadal este al doilea in topul incasarilor, cu 41,4 milioane de dolari in ultimul an, 27 de milioane din contracte de imagine.

Top 10 castiguri din tenis in ultimul an:

1. Roger Federer (Elevtia): 77,2 milioane dolari

2. Rafael Nadal (Spania): 41,4 milioane dolari

3. Kei Nishikori (Japonia): 34,6 milioane dolari

4. Novak Djokovic (Serbia): 23,5 milioane dolari

5. Serena Williams (SUA): 18,1 milioane dolari

6. Caroline Wozniacki (Danemarca): 13 milioane dolari

7. Grigor Dimitrov (Bulgaria): 12,7 milioane dolari

8. Andy Murray (Marea Britanie): 11,5 milioane dolari

9. Sloane Stephens (SUA): 11,2 milioane dolari

10. Garbine Muguruza (Spania): 11 milioane dolari