AS Roma ia în considerare transferul fostului fundaş de la Genoa şi Juventus sub formă de împrumut cu opţiune de cumpărare.



Potrivit Gazzettei, antrenorul Gian Piero Gasperini este un admirator al lui Drăguşin, iar internaţionalul român este tentat să vină la formaţia din capitala Italiei pentru a-şi relansa cariera.



Ce scrie Gazzetta dello Sport despre transferull lui Radu Drăgușin la AS Roma



Drăguşin a revenit în lotul lui Tottenham, la zece luni de la accidentarea gravă suferită la genunchi, fiind rezervă neutilizată la meciul pierdut sâmbătă, pe teren propriu de londonezi în faţa lui Liverpool, scor 1-2, în Premier League.



Roma este hotărâtă să-şi întărească echipa în perioada de transferuri din ianuarie, având ca obiectiv calificarea în Liga Campionilor în acest sezon.



Gazzetta relatează că giallorossi vor să transfere patru jucători luna viitoare. Doi atacanţi, numele ideale fiind Giacomo Raspadori şi Joshua Zirkzee, un fundaş central, care ar putea fi Drăguşin, şi, eventual, un mijlocaş central.



După Crăciun, Roma va relua discuţiile cu conducerea lui Atletico Madrid, încercând să ajungă la un acord asupra unor condiţii favorabile pentru readucerea lui Raspadori în Italia.



În ceea ce-l priveşte pe Zirkzee, giallorossi insistă asupra unui împrumut cu opţiune de cumpărare, dar Manchester United nu este încă pe deplin convinsă să se despartă de olandez în perioada de transferuri de iarnă.



Marea ţintă la mijlocul terenului este Morten Frendrup de la Genoa, grupare deţinută de Dan Şucu. Cele două cluburi ar putea discuta despre un schimb cu Nicolo Pisilli, care s-ar reuni cu tehnicianul Daniele De Rossi, un mare admirator al promiţătorului mijlocaş italian.

Agerpres.

