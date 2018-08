US OPEN | Reactia lui Wozniacki dupa ce a aflat de eliminarea Simonei Halep la US Open

Simona Halep a fost eliminata in primul tur la editia din acest an a US Open. Romanca a fost invinsa cu scorul de 6-2, 6-4 de Kaia Kanepi din Estonia.

Infrangerea lui Halep a starnit reactii din toata lumea. Principala ei rivala in cursa pentru locul 1 mondial, Caroline Wozniacki, a vorbit si ea despre eliminarea socanta a liderului mondial din cursa pentru un nou trofeu de Grand Slam.



"Sincer, nu ma gandesc la Simona sau la clasament. Ma gandesc doar la mine, sa joc bine. Evident ca am vazut ca Simona a pierdut, dar Kanepi poate juca bine, a mai fost in sferturi aici. Lucrurile sunt clare pentru mine, Simona nu a avut o tragere usoara. Eu ma gandesc insa doar la mine si la felul in care joc. Ma simt bine, fizic sunt excelent si sunt multumita de felul in care ma simt", a spus Wozniacki intr-o conferinta de presa.

Caroline Wozniacki s-a calificat in turul secund la Flushing Meadows dupa ce a trecut in minimul de seturi de australianca Sam Stosur. In continuare, daneza o va intalni la New York pe Lesia Tsurenko.

In 2017, Halep a pierdut tot in primul tur, cu 4-6, 6-4, 3-6, in fata Mariei Sharapova. Halep a mai fost eliminata anterior in primul tur al US Open doar la prima ei participare, in 2010, cand a fost invinsa de Jelena Jankovic din Serbia, locul 5 WTA atunci, cu scorul de 6-4, 4-6, 7-5. Cea mai buna performanta a Simonei Halep la Flushing Meadows a fost in 2015, cand a atins faza semifinalelor.



Pentru Simona urmeaza o pauza de o luna de zile pana la urmatorul turneu la care va participa: Wuhan (23-30 septembrie).