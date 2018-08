Marea miza ramasa pentru Simona Halep la US Open! Ce NU trebuie sa se intample la ultimul Grand Slam al anului

Simona Halep spera sa ramana prima si in clasamentul WTA Race.

Simona Halep este sigura ca va fi lider mondial si dupa US Open chiar daca a pierdut in primul tur, insa este in pericol sa piarda primul loc in clasamentul pentru Turneul Campioanelor.

Romanca din fruntea ierarhiei mondiale ar putea fi depasita de nemtoaica Angelique Kerber. Pentru ca acest lucru sa se intample, Angelique Kerber trebuie sa castige la New York. Nemtoaica este singura care ar putea-o intrece pe Simona in WTA Race to Singapore.

Simona este deja calificata la Turneul Campionilor, dar o pozitie cat mai buna in clasament i-ar oferi statutul de cap de serie la tragerea la sorti. La Turneul Campioanelor se califica cele mai bune opt jucatoare in functie de punctele acumulate in 2018. Acesta este ultimul an cand turneul are loc la Singapore, urmand ca de anul viitor sa fie gazduit de Shenzhen.