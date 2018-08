Reactia WTA dupa ce organizatorii turneului de la New Haven au cerut schimbarea regulamentului in urma retragerii Simonei Halep

Simona Halep s-a retras de la New Haven din cauza unei probleme la tendonul lui Ahile.

WTA a reactionat dupa ce organizatorii de la New Haven au cerut schimbarea regulamentului in urma deciziei Simonei Halep de a se retrage cu o zi inainte de startul turneului de la Connecticut.

WTA sustine ca analizeaza cu atentie aceasta chestiune, dar mentioneaza ca nu se poate pune problema unei schimbari de regulament. "Tot timpul este dezamagitor cand are loc o retragere, iar noi ne dorim ca fanii sa-si vada favoritele la competitiile din orasele lor. Suntem increzatori ca actualul calendar le permite jucatoarelor sa-si faca un program care sa se potriveasca nevoilor lor individuale, timp in care ofera si fanilor un produs foarte bun", a fost mesajul Asociatiei de tenis feminin.

Simona Halep ar fi trebuit sa participe la turneul de la New Haven din postura de principala favorita, insa romanca din fruntea ierarhiei mondiale a acuzat o problema la tendonul lui Ahile si a abandonat chiar inainte de startul competitei de la Connecticut. Simona si-a revenit intre timp si se pregateste intens pentru ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open, fapt care i-a determinat pe organizatorii de la New Haven sa aduca in discutie modificarea regulamentului.

Ashleigh Barty, Kiki Bertens si Johanna Konta au abandonat si ele la competitia din Connecticut, acolo unde Aryna Sabalenka s-a impus, dupa o finala dispuata cu Suarez Navarro.