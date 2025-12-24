Vadik Murria (24 de ani) a plecat de la Oțelul Galați, după ultima etapă din anul 2025. Spaniolul semnase cu moldovenii în vara acestui an.



Sub comanda lui Laszlo Balint, fundașul central spaniol a bifat 12 apariții, dar nu a reușit să marcheze sau să ofere vreo pasă decisivă.



Vadik Murria, OUT de la Oțelul Galați!



„Mulțumim, Vadik Murria Soriano! SC Oțelul Galați anunță că a ajuns la un acord de încetare amiabilă a relațiilor contractuale cu fundașul Vadik Murria Soriano. Acesta devenise roș-alb-albastru în vara acestui an.



Vadim „Vadik” Murria Soriano nu mai face parte din lotul Oțelului. Decizia a fost luată de comun acord, în urma unor discuții purtate în interesul ambelor părți.



Clubul îi mulțumește lui Vadik pentru munca depusă și pentru profesionalismul arătat pe perioada petrecută la SC Oțelul Galați și îi urează mult succes în continuare în cariera sportivă. ¡Buena suerte!”, a transmis Oțelul Galați.



Cu trei victorii în ultimele trei etape, Oțelul Galați este pe locul șase, cu 33 de puncte, la egalitate cu Universitatea Cluj și la un singur punct de următoarea clasată, FC Argeș.



Moldovenii se gândesc serios la play-off și vor începe anul 2026 ”în forță”, cu un meci pe terenul celor de la CFR Cluj.

