Singurul roman care l-a batut pe Roger Federer, Andrei Pavel isi dezvaluie secretul: "L-am lucrat la psihic. Atunci nu m-am gandit ca va ajunge cel mai bun din istorie."

In luna mai a anului 2000, Andrei Pavel il invingea pe Roger Federer la prima confruntare cu un jucator de 18 ani care avea mai apoi sa devina cel mai titrat jucator din istoria tenisului masculin.

A fost 6-4, 6-3 pentru Andrei Pavel, numar 70 ATP la acea vreme, cu douazeci de pozitii in spatele elvetianului la ora startului competitiei din Hamburg, Germania.

"Am simtit pe pielea mea forta pe care o arata (n.r. - Roger Federer). Cred ca am castigat si din cauza faptului ca el nu statea prea bine din punct de vedere mental. Tin minte ca m-a condus cu 3-0 si apoi am castigat multe game-uri la rand. L-am lucrat la psihic. In acelasi turneu l-am batut si pe Juan Carlos Ferrero care era un alt nume mare din tenis. In cariera mea am intalnit foarte multi jucatori de top. Andre Agassi, Rafael Nadal, Andy Roddick, Novak Djokovic si multi altii.

Federer m-a batut apoi la Bucuresti de 4 ori in 3 luni. Roger este Roger. Este un jucator mega-complet, mega-talentat si nu il poti compara cu prea multe persoane. Atunci cand l-am invins nu m-am gandit ca va ajunge cel mai bun tenismen din istorie.", a povestit Andrei Pavel pentru Cuget Liber.

Din nefericire pentru tenisul romanesc, Andrei Pavel ramane singurul jucator care l-a invins in proba de simplu pe Roger Federer.

Roger il conduce pe Andrei Pavel cu 7-1 la meciurile directe, cu 6-0 pe Victor Hanescu si cu 1-0 pe Marius Copil, pe acesta din urma invingandu-l in 2018 tocmai in finala turneului ATP de la Basel.