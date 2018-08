Sharapova ii da peste nas Simonei Halep: "Nu te poti speria de zgomot daca vrei sa fii campioana la New York"

Sharapova o contrazice pe Halep: "Nu te poti speria de zgomot daca vrei sa fii campioana la New York"

Maria Sharapova sustine ca nu este de acord cu Simona Halep, romanca declarand dupa eliminarea de la US Open ca la New York este prea mult zgomot si aglomeratie.

Rusoaica este de parere ca "nu te poti speria de zgomot daca vrei sa fii campioana la New York". "E putin mai mult zgomot aici fata de alte arene pe care am jucat. Dar e parte din US Open. Nu te poti speria de zgomot daca vrei sa fii campioana la New York, nu? Cred ca trebuie sa te obisnuiesti cu asta", a spus Sharapova, potrivit New York Post.

Chiar si asa, Sharapova marturiseste ca si ea a intampinat dificultati in a se acomoda la New York la inceputul carierei. "Nu mi-a placut sa joc la New York la inceputul carierei. Era foarte intimidant cand eram adolescenta. Dar m-am obiisnuit cu timpul si acum am invatat chiar sa folosesc energia primita de la public", a adaugat aceasta.

E pentru al doilea an consecutiv cand Simona paraseste turneul organizat la Flushing Meadows inca din turul intai, anul trecut fiind invinsa chiar de Maria Sharapova.