Cum a învățat limba română un rugbist sud-african: „Un ospătar m-a ajutat" Rugby
Marcu Czentye
În emisiunea Poveștile Sport.ro, Johan van Heerden a explicat cum a reușit să se adapteze rapid în România.

Rugbistul în vârstă de 39 de ani, Johan van Heerden a fost invitatul lui Andru Nenciu în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Născut în Pretoria, van Heerden s-a stabilit în România de 13 ani și nu mai vrea să plece. A dezvăluit în exclusivitate pentru Sport.ro că a învățat limba română de la un ospătar, în Baia Mare, unde a activat prima dată ca rugbist, în țara noastră.

Cum a învățat rugbistul Johan van Heerden limba română, în doar șase luni

„Normal că am vrut să joc pentru Africa de Sud, dar am ales România și nu îmi pare rău că am făcut lucrul acesta,” a declarat Johan van Heerden, înainte de a lămuri cum a învățat limba română.

„Sunt mândru că am făcut lucrul ăsta. Mi se pare că e important: dacă vrei să trăiești în țară, trebuie să înveți limba. Am fost în Baia Mare, am jucat acolo. Noi, jucătorii străini, stăteam la un hotel. Era un ospătar care, în fiecare dimineață, la micul-dejun, stătea cu mine și scria, iar eu repetam după el.

Și-a pus timp deoparte și, pe șervețele, pe orice găseam pe acolo. Îl cheamă Rică și am mult respect pentru omul acesta. El mi-a dat o mână de ajutor. Mi se pare că românii mă respectă mai mult acum, că vorbesc limba.

După șase luni, am învățat, iar după 1-2 ani am început să scriu și să citesc. Acum fac școală de antrenori, în limba română, iar la poliție am dat deja o probă în limba română. Am învățat legile și nu a fost greu pentru mine,” a relatat Johan van Heerden, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Vrea să devină polițist, după mai mult de trei decenii în rugby

După finalul carierei în rugby, sport pe care îl practică deja de treizeci și trei de ani, Johan van Heerden își dorește să continue în societate ceea ce face pe terenul de rugby: să îi protejeze pe cei din jur.

„România mi se pare o țară foarte sigură. Visul meu cel mare e să devin polițist și să-i protejez pe oameni", a completat Johan van Heerden, la Poveștile Sport.ro, emisiune difuzată de Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro.

Johan van Heerden are 55 de selecții în echipa națională a României de rugby, este cetățean român și speră să participe alături de „Stejari” la Cupa Mondială din 2027, în care tricolorii au fost repartizați în aceeași grupă cu Africa de Sud.

Ar juca gratis pentru România! Naționala de rubgy, analizată de „românul din Africa de Sud", înainte de „misiunea imposibilă" de la Cupa Mondială

