Rafael Nadal s-a calificat pentru a a 14-a oară în finala turneului de la Roland Garros, după ce Alexander Zverev s-a retras, accidentat, după 3 ore de joc, la scorul de 7-6 (8), 6-6.

Tenismenul german a suferit o entorsă teribilă a gleznei drepte, după ce s-a întins pentru a ajunge la o lovitură de forehand.

Finalul abrupt și trist al meciului a umbrit gradul ridicat de spectaculozitate al meciului.

După mai bine de trei ore de joc, Nadal și Zverev nu au reușit să termine nici măcar două seturi, trecând printr-o serie de momente memorabile în primul set, în care ambii tenismeni au avut multiple șanse de a câștiga manșa.

Whether you like Zverev or not this is a very saddening outcome to an otherwise great match pic.twitter.com/yVEkbzbro3