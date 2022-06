„Nadal a fost norocos, meciul putea să dureze 6 ore!” Experți în tenis critică Roland Garros-ul pentru condițiile de joc

Mats Wilander, Tim Henman și Pam Shriver sunt foști tenismeni care consideră că semifinala Rafael Nadal - Alexander Zverev ar fi putut ajunge la borna de 6-7 ore de joc, în cazul în care meciul ar fi continuat până la capăt.

Zverev a suferit o entorsă la glezna dreaptă, în finalul setului secund, la scorul de 7-6 (8), 6-6 și a fost nevoit să se retragă, spre dezamăgirea spectatorilor.

ACUM Georgia - România 0-0! Pregătiri pentru turneul final Euro Under 21

„Dacă am fi ajuns în setul 5, am fi ajuns la 7 ore de joc.”

„Dacă am fi ajuns în setul 5, am fi ajuns la 7 ore de joc.”

După 3 ore de joc, desfășurat în condiții grele, indoor, Nadal și Zverev nu au terminat nici măcar două seturi, prilej cu care Pam Shriver invită organizatorii Roland Garros să analizeze informațiile, pentru a evita o astfel de situație în viitor.

„Rafa nu a părut că a avut multă energie la începutul meciului, dar uneori face astfel încât să lupte pe durata întregului meci. Da, nu și-ar fi dorit să ajungă să joace cinci seturi, dar dă impresia că are timp. Nu s-a panicat, chiar dacă a fost condus cu 6-2 în tiebreak.

Loviturile cu care a reușit să le salveze... nu știu de ce continuăm să ne mai îndoim de el. Abilitățile sale de a lovi mingea sunt, pur și simplu, incredibile,” a spus Tim Henman, fost număr 4 ATP.

„Să fi fost pe teren timp de trei ore și să nu fi terminat nici măcar al doilea set... Nadal sigur nu și-ar fi dorit să câștige în acest mod, dar a scăpat de alte trei ore de muncă - meciul ar fi putut deveni ușor unul de șase ore. Dacă ar fi mers până la capăt, ar fi fost prea mult să-i ceri să se recupereze pentru finală după 6 ore de joc,” a completat fostul tenismen britanic.

„Când condițiile de joc devin prea lente, nu e sănătos pentru jucători. Dacă meciul ar fi ajuns în setul cinci, am fi ajuns la 7 ore de joc.

Sper că turneul va salva niște informații referitoare la umiditate, dacă mingea devine mai grea atunci când acoperișul e tras. Mai este mult de muncă pentru noul director al turneului,” a declarat fosta jucătoare, Pam Shriver.

„E special că Rafa a ajuns în finală din nou. Primele două seturi au fost incredibile, tenisul a fost incredibil.

Cred că e pus în umbră, din cauza accidentării, dar trebuie să spun că a fost norocos că meciul s-a terminat înainte de borna de 5-6 ore, pentru că arăta epuizat, în principal din cauza jocului prestat de Sascha,” a spus Mats Wilander.

Get well soon, @AlexZverev ????

pic.twitter.com/zNPZIfowKq