Regulamentul e clar! De ce descalificarea lui Novak Djokovic a fost 100% corecta

Novak Djokovic a fost descalificat in optimile de finala ale Openului American dupa ce a lovit cu mingea in zona gatului un arbitru de linie. Timp de cateva minute, femeia lovita a prezentat dificultati respiratorii.

Gestul sau nesportiv a incalcat regula abuzului fizic exercitat asupra unui oficial. "Jucatorii nu vor abuza fizic niciodata vreun oficial, adversar, spectator ori alta persoana care se afla in interiorul granitelor unei locatii de turneu. Abuz fizic inseamna atingerea nepermisa a unui oficial, adversar, spectator ori a unei alte persoane. Daca regula este in timpul unui meci, jucatorul va fi pedepsit dupa regula pedepsei cu puncte. In circumstante care sunt flagrante si vatamatoare succesului unui tunreu sau sunt iesite din comun, supervizorul ATP poate sa trimita situatia mai departe conducerii competitiei care va examina pentru a decide daca a avut loc un atac major de comportament agravat adresat integritatii jocului," se arata scris in regula abuzului in tenis.

Djokovic’s run of form: - organises tournament where everyone gets coronavirus - launches breakaway union that most players don’t want - gets disqualified from US Open for hitting a line judge pic.twitter.com/YEPVG7hWng

"Jucatorii se vor comporta intotdeauna intr-o maniera demna de un sportiv. Vor lua in considerare autoritatea oficialilor, dar si drepturile adversarilor si spectatorilor. Comportament nesportiv inseamna orice purtare urata comisa de un jucator, care e clar abuziva ori detrimentala succesului unui turneu.

In timpul unui meci, supervizorul poate descalifica un jucator pentru o singura incalcare a codului de comportament. In caz de descalificare, un jucator va pierde toti banii incasati la un turneu, banii pentru cazare si punctele adjudecate la acea competitie," se arata scris in sectiunea 'Descalificare' a regulamentului de tenis publicat de ATP in 2020.

"Imi pare rau pentru Novak, dar regulile sunt reguli. Arbitri doar si-au facut treaba," a declarat Alexander Zverev, iar Pablo Carreno Busta, adversarul lui Djokovic si-a manifestat la randul sau parerea de rau cu privire la cele intamplate, dar sustine de asemenea ca "regulile sunt reguli" si trebuie respectate.

"Intentia nu joaca niciun rol aici, doar rezultatul actiunii, iar rezultatul e ca cineva a fost vatamat pe teren. Asta e regula, nu e vreo interpretare," a completat comentatorul Nick McCarvel.

According to the Grand Slam Rulebook, it was indeed up to the officials on court.

They chose not to apply the Point Penalty Schedule, meaning they deemed it a Major Offence of 'Aggravated Behaviour.'

Therefore, default#usopen pic.twitter.com/7kiCtLFFPN