Declaratii DE NEINTELES facute de Novak Djokovic despre infectarea cu coronavirus si conditiile de la US Open: "Nu vreau sa fiu arogant, dar nu imi pare rau"

Novak Djokovic beneficiaza de conditii speciale de cazare la New York, orasul care va gazdui turneele de la Cincinnati si US Open.

Ajuns la New York City pentru turneele Southern & Western Open si US Open, Novak Djokovic a avut timp pentru a rememora seria de evenimente care au avut loc de la inceperea pandemiei de coronavirus. Liderul ATP este recunoscator pentru locuinta pe care o are in proprietate in Manhattan si care ii permite sa nu stea alaturi de ceilalti jucatori in bula instaurata de organizatorii Slam-ului newyorkez si marturiseste ca, daca ar avea ocazia, ar organiza inca o data Adria Tour, turneul in urma caruia a ajuns sa fie bolnav de COVID-19 timp de aproximativ cinci zile.

"Sunt recunoscator pentru locuinta mea, pentru ca am vazut hotelul in care stau majoritatea jucatorilor. Nu vreau sa sune arogant ceea ce spun si stiu ca Asociata Americana de Tenis a facut tot ce a putut pentru a le pune la dispozitie cazare, dar e dificil pentru majoritatea jucatorilor faptul ca nu isi pot deschide ferestrele si sunt fortati sa stea in camere mici de hotel," a afirmat Novak Djokovic pentru The New York Times.

Referitor la incertitudinile provocate de pandemie care l-au tinut acasa pe campionul en-titre al US Open, Rafael Nadal, Novak Djokovic a recunoscut la randul sau ca decizia sa de a face calatoria la New York City a fost initial incerta. "Au fost multe incertitudini si inca sunt, multe lucruri nu sunt foarte clare, dar vreau sa joc. De asta ma aflu aici. Personal, nu mi-e frica sa fiu intr-o situatie riscanta, periculoasa pentru mine insumi. Daca as fi simtit frica, probabil n-as fi fost aici. Sunt precaut, desigur si trebuie sa fiu responsabil, respect regulile si restrictiile, ca toti ceilalti Lucrurile sunt imprevizibile insa. Orice se poate intampla atat pe teren, cat si in afara lui," a adaugat campionul en-titre de la Australian Open.

Cat despre Adria Tour, competitie amicala care i-a imbolnavit la propriu, printre altii, pe Grigor Dimitrov, Borna Coric si Novak Djokovic, numarul 1 mondial a raspuns: "Am incercat sa facem ceva cu intentii bune. Da, au fost cateva etape care ar fi putut fi facute diferit, dar voi fi invinuit mereu pentru o greseala pe care am comis-o? Daca asa e situatia, o sa accept, e unicul lucru pe care-l pot face, fie ca e corect sau nu, dar stiu ca intentiile mele au fost bune si corecte. Daca as avea ocazia din nou, as organiza inca o data Adria Tour. Nu cred ca am facut ceva rau, sincer sa fiu. Imi pare rau pentru oamenii infectati. Imi pare rau ca vreo persoana a fost infectata din acel moment in Serbia, Croatia sau in alta parte a regiunii? Bineinteles ca nu. Cum poti sa invinuiesti un singur individ pentru toate astea?", a fost intrebarea pusa de Novak Djokovic.

Novak Djokovic debuteaza azi la turneul ATP de la Cincinnati impotriva lituanianului Ricardas Berankis, numar 72 ATP in varsta de 30 de ani. Partida va incepe nu mai devreme de ora 23:00, ora Romaniei, iar invingatorul va juca in faza optimilor de finala fie cu Tennys Sandgren, fie cu Felix Auger-Aliassime.

In ultimele 24 de ore, Djokovic a mai luat o decizie importanta cu privire la traseul sau in turneele de la New York: a decis sa se retraga din proba de dublu de la Cincinnati, acuzand probleme in zona gatului, informeaza The Guardian, dar aceasta alegere nu ii influenteaza, aparent, parcursul pe care il va avea in proba individuala.

US Open 2020 va incepe in data de 31 august si se va incheia doua saptamani mai tarziu, in data de 13 septembrie.