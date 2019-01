Reactii din presa internationala dupa ce Simona a pierdut primul loc! "Dominatia Halep se va incheia"

Simona Halep a pierdut primul loc WTA. Presa internationala a comentat imediat schimbarea din clasament.

Simona Halep nu va mai fi lider mondial incepand de luni, 28 ianuarie, deoarece Petra Kvitova a depasit-o in clasamentul LIVE, cu 5770 puncte, Halep avand acum 5582 puncte. In cursa pentru primul loc WTA mai sunt si Naomi Osaka, Elina Svitolina si Karolina Pliskova.

Presa internationala a comentat imediat schimbarea liderului din WTA:

“Petra Kvitova pune capat dominatiei Simonei in fruntea clasamentului WTA dupa ce o elimina in sferturi pe Ashleigh Barty la Australian Open, scor 6-1, 6-4. Cehoaica s-a calificat pentru prima data in semifinale la Melbourne din 2012. Deocamdata, ea este prima in clasament, insa pana luni se pot schimba multe” - Ubitennis

"Victoria Petrei Kvitova inseamna ca dominatia Simonei Halep, care a pierdut luni in fata Serenei Williams, se va incheia" - BBC

"Kvitova are 6 turnee castigate in ultimele 12 luni, inclusiv unul la Sydney in urma cu doua saptamani. Cu victoria din sferturi de la Australian Open o va deposeda pe Simona Halep de locul 1 in clasamentul WTA" - WTA

"Simona Halep va pierde prima pozitie in clasamentul WTA dupa terminarea Australian Open 2019. Romanca a ocupat primul loc in ultimele 48 de saptamani si 64 de saptamani in total. Kvitova nu s-a aflat niciodata pe primul loc WTA" - Metro UK

Simona Halep a petrecut 48 de saptamani in mod consecutiv pe primul loc WTA si 64 in total. Cel mai negru scenariu ar fi ca dupa primul turneu de Grand Slam al anului, Simona sa cada pana pe locul 4.