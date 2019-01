Navratilova da de pamant cu Halep dupa esecul de la Australian Open! "Nu mai am niciun dubiu, lucrurile sunt clare" Declaratia transanta a legendarei tenismene

Simona Halep a fost eliminata de Serena Williams in optimi la Australian Open si a pierdut locul 1 mondial in fata Petrei Kvitova, care a ajuns in semifinale.

Martina Navratilova a comentat infrangerea suferita de Simona Halep in fata Serenei Williams.

Serena Williams a invins-o in trei seturi pe Halep. Romanca a revenit dupa ce a pierdut cu 1-6 primul set, l-a castigat pe al doilea, insa in al treilea, serviciul americancei a fost de neoprit.

Martina Navratilova a marturisit ca nu a fost surprinsa de acest rezultat, pentru ca se astepta ca Serena sa triumfe.

"Nu am fost deloc surprinsa ca Simona a pierdut! V-am spus dinainte! Serena este mai buna decat Halep, a invins-o de 9 ori pana acum. E mai buna, nu mai am niciun dubiu, lucrurile sunt clare pentru mine.

Halep a avut sansele ei in setul decisiv, iar Serena a dominat cu serviciul. In schimb, Halep s-a chinuit pe al doilea serviciu, a fost calcaiul lui Achille pentru ea. Sunt impresionata de felul in care arata Serena. Sigur, echipamentul o ajuta. Dar sa fii atat de agera si increzatoare, sa joci la un asemenea nivel. Nu inteleg, vreau si eu ce ia Serena!", a spus Navratilova la Tennis Channel.

Halep a pierdut locul 1 mondial!

Simona Halep a pierdut fotoliul de lider WTA. Romanca nu va mai fi pe locul 1 in lume dupa Australian Open. Petra Kvitova a depasit-o deja intr-un clasament live, dupa ce cehoaica s-a calificat in semifinale la Melbourne.

Ce urmeaza pentru Halep

Simona Halep va participa in perioada urmatoare la Fed Cup (9-10 februarie), la Doha (11-16 februarie) si la Dubai (17-23 februarie).