Scene curioase în circuitul ITF, într-o partidă jucată la Nairobi.

Scene uluitoare într-un turneu ITF W35 desfășurat la Nairobi, Kenya. O sportivă egipteană, Hajar Abdelkader, deținătoare a unei invitații de joc, a consemnat o serie de recorduri negative care vor fi greu de „întrecut.”

În ceea ce a părut ca primul meci de tenis jucat vreodată de această persoană, Hajar Abdelkader a reușit să câștige doar trei puncte, în cele 37 de minute ale partidei jucate în data de 7 ianuarie 2026.

I-a fost făcută o farsă? Apariție incredibilă în circuitul ITF

Adversara sa din Germania, Lorena Schaedel - număr 1026 WTA - s-a impus cu 6-0, 6-0, dar mai surprinzătoare au fost momentele în care egipteanca Abdelkader a oferit impresia că nu știe în care parte a terenului să se plaseze pentru următoarea servă.

Douăzeci de duble greșeli a comis Abdelkader, pe când oponenta sa, două. Schaedel a servit însă treisprezece ași, spre deosebire de jucătoarea din Egipt, care a avut mari dificultăți în a-și sincroniza și coordona mișcările pentru a lovi mingea.

Wildcardul care naște controverse: poate oricine să joace în tenisul profesionist?

Pe site-ul oficial al Federației Internaționale de Tenis poate fi urmărită întreaga desfășurare halucinantă a meciului care arată în repetate rânduri lipsa unor antrenamente de tenis făcute în prealabil de Abdelkader.

Federația Internațională de Tenis nu a oferit niciun comunicat oficial despre acest meci suspicios, care pare să fi fost jucat între o jucătoare de tenis și o persoană de rând, care a primit un wildcard - în condiții necunoscute - pe tabloul principal al unei competiții ITF.

