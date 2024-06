La 45 de ani, Diego Forlán încearcă să își continue cariera de tenismen, întreruptă în adolscență pentru a-și urma visul de a deveni fotbalist profesionist cunoscut la nivel global.

Retras în vara anului 2019 din fotbal, Diego Martín Forlán Corazo este reținut pentru cele 36 de goluri înscrise în 112 de selecții pentru naționala Uruguayului, dar mai ales pentru polivalența arătată pe terenul de fotbal.

Numeric, 271 de goluri în 692 de meciuri sunt bornele care l-au consacrat pe Diego Forlán drept unul dintre cei mai buni atacanți uruguayeni din istoria modernă a fotbalului, alături de Luis Suarez ori Edinson Cavani.

Doar că fostul fotbalist al marilor cluburi Manchester United, Villarreal, Atletico Madrid sau Internazionale Milano are o poftă de victorie care întrece limita fotbalului, ca sport.

From winning the Copa America in 2011,to competing on the ITF Masters Tour in 2024 ????

Uruguay football legend Diego Forlan is through to the quarter-finals pic.twitter.com/wkKdIaudmJ