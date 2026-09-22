GALERIE FOTO Asta crede sau vrea mai multe șanse? Djokovic vrea să transforme tenisul, la 39 de ani: propunerea, validată de Toni Nadal

Asta crede sau vrea mai multe șanse? Djokovic vrea să transforme tenisul, la 39 de ani: propunerea, validată de Toni Nadal Tenis
Alexandru Hațieganu
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Novak Djokovic și Toni Nadal susțin schimbarea din temelii a tenisului masculin.

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Novak DjokovicTenis ATPToni NadalTenismeciuri lungi
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Novak Djokovic (39 de ani) a încheiat calendarul turneelor de mare șlem al anului 2026 fără al 25-lea trofeu, mult visat, dar a bifat un record istoric, ieșind triumfător în cel mai lung sfert de finală jucat vreodată la Wimbledon, întins pe durata a 5 ore și 15 minute.

Fără trofeu major de trei ani, tenismenul din Belgrad nu renunță la visul său de a deveni unicul tenismen din istorie cu 25 de trofee de Grand Slam în palmares, în probele individuale. La ora actuală, Novak Djokovic împarte numărul de 24 de titluri cu Margaret Court.

Novak Djokovic vrea meciuri de tenis care să dureze maximum două ore

2026 a fost însă departe de a fi un eșec pentru un jucător la 39 de ani. În ciuda vârstei, 'Nole' a bifat o finală de Grand Slam, la Melbourne, dar și o semifinală, pe iarba de la Wimbledon.

Carlos Alcaraz, respectiv Jannik Sinner au fost tenismenii care l-au învins pe Novak Djokovic, în aceste partide, pe când, la Roland Garros și US Open, a cedat în turul trei, respectiv în runda inaugurală, în fața sudamericanilor Joao Fonseca și Mariano Navone.

În acest context, Novak Djokovic a făcut de curând o propunere prin care declară că ar vrea să vadă meciurile de tenis scurtate.

„Ar fi mai bine pentru toată lumea”.

Ideea sa ar îmbunătăți experiența avută de spectatori și telespectatori, crede Djokovic. Inevitabil, această posibilă schimbare ar crește, probabilistic, șansele de victorie ale lui Djokovic, în marile competiții, aspect arătat și în ediția 2024 a Jocurilor Olimpice, unde 'Nole' a performat la cel mai înalt nivel într-unul din cele mai spectaculoase meciuri de 2/3 seturi văzute vreodată, în finala cu spaniolul Carlos Alcaraz.

„Cred că tenisul are nevoie de un nou sistem de punctare. Seturile nu ar mai trebui să se joace până la șase game-uri. Cred că ar trebui să fie jucate până la patru game-uri și să avem, în paralel, posibilitatea de a înlătura jocul cu avantaje, la 40-40.

Meciurile s-ar juca până când un tenismen ar câștiga trei seturi scurtate. În acest mod, meciurile nu ar dura mai mult de două ore, ceea ce, în opinia mea, e cel mai bine pentru toată lumea,” a fost afirmația făcută de Novak Djokovic, în podcastul lui Nick Koutrakos, notează Express.

Novak Djokovic

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La 65 de ani, Toni Nadal, deschis la ideea ca regulamentul tenisului să fie schimbat

Toni Nadal, omul care l-a antrenat pe Rafael Nadal timp de două decenii și jumătate, se arată, de asemenea, deschis la schimbare.

La 65 de ani, unchiul fostului număr unu ATP a afirmat că ar aproba adoptarea formatului de 2/3 seturi în turneele masculine, dar, admite, acest lucru ar veni în contradicție cu esența tradiției turneelor de mare șlem, potrivit Punto de break.

Cel puțin însă, pentru moment, pentru a evita partide precum cea dintre Ben Shelton și Carlos Alcaraz, din sferturile US Open - încheiată la ora 03:33, ora New York-ului -, Toni Nadal propune introducerea unui super tiebreak în locul desfășurării normale a setului decisiv.

Această decizie ar putea scurta cu aproximativ 30-80 de minute durata finală a meciurilor de pe tablourile masculine ale turneelor de mare șlem.

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