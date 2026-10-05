Selecționata lui Gheorghe Hagi o întâlnește de la ora 21:45 pe reprezentativa Suediei, în runda a patra în urna valorică ”B” din Nations League, pe Arena Națională.

Tătărușanu, uluit de fotbalistul care e ignorat de Hagi la națională: ”N-am mai văzut un asemenea talent”

Gică Hagi a convocat trei goalkeeperi pentru acțiunea din septembrie-octombrie: Ionuț Radu, Otto Hindrich și Valentin Cojocaru. Singurul care nu a jucat este Cojocaru, lăsat pe bancă și pentru meciul cu Suedia.

Ciprian Tătărușanu, fost internațional român, spune însă că nu a mai văzut demult un portar atât de talentat precum Cojocaru, care este legitimat la Pogon Szczecin în primul eșalon al Poloniei.

”Dacă selecționerul a decis să-l cheme la echipa națională, înseamnă că merită, înseamnă că el în Polonia joacă bine, își face treaba bine. Eu îl cunosc pe Cojo din perioada Steaua (n.r. FCSB), cred că avea 16-17 ani. E un portar...

N-am mai văzut un asemenea talent la un portar atât de tânăr. La aceeași vârstă, era de nivelul lui Donnarumma, doar că au avut cariere complet diferite. Așa a fost să fie, ăsta a fost drumul lui în viață”, a spus Tătărușanu, potrivit Digi Sport.

Echipele de start

România: Hindrich - Rațiu, Coubiș, M. Ilie, Bancu - R. Marin, Vl. Dragomir - Man, Stanciu, Olaru - Fl. Tănase; Rezerve: I. Radu, Cojocaru, Eissat, T. Băluță, Cicâldău, Mihăilă, I. Hagi, Opruț, Screciu, Cîrjan, Moruțan, Strata; Selecționer: Gică Hagi

Suedia: Johansson - Beijmo, Smith, Lindelöf, Gudmundsson - Bernhardsson, Karlstrom, Bergvall, Nanasi - Zeneli, Gyokeres; Rezerve: Tornqvist, Ellborg, Svensson, Abraham, Bolin, Swdberg, Sema, Skoglund, Erikkson, Dahl, Larsson; Selecționer: Graham Potter

Mai jos, ce formule de start a folosit selecționerul Gheorghe Hagi în celelalte meciuri din Nations League