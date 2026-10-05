Cât s-a terminat Bosnia - Polonia, celălalt meci din grupa României în Nations League

Bosnia a întâlnit-o pe Polonia în a patra rundă din Nations League. La capătul celor 90 de minute, selecționata lui Sergej Barbarez s-a impus cu 1-0!

Unicul gol al meciului a venit în minutul 84, când Ivan Basic a fructificat o lovitură de la 11 metri. În minutul 48, bosniacii au avut și un gol anulat, marcat de Haris Tabakovic, din cauza unui ofsaid.

În meciul României, Suedia s-a impus cu 1-0 pe Arena Națională, la București. Viktor Gyokeres și-a trecut în cont singura reușită a partidei în minutul 13.

Cum arată clasamentul

1. Suedia - 10p

2. Bosnia - 8p

3. Polonia - 4p

4. România - 0p

Câți suporteri au fost prezenți la România - Suedia, pe Arena Națională

Spre finalul actului secund, crainicul a anunțat și numărul oficial de spectatori prezenți pe cel mai mare stadion al țării pentru confruntarea România - Suedia de pe Arena Națională: 49.426!

Echipele de start

România: Hindrich - Rațiu, Coubiș, M. Ilie, Bancu - R. Marin, Vl. Dragomir - Man, Stanciu, Olaru - Fl. Tănase; Rezerve: I. Radu, Cojocaru, Eissat, T. Băluță, Cicâldău, Mihăilă, I. Hagi, Opruț, Screciu, Cîrjan, Moruțan, Strata; Selecționer: Gică Hagi

Suedia: Johansson - Beijmo, Smith, Lindelöf, Gudmundsson - Bernhardsson, Karlstrom, Bergvall, Nanasi - Zeneli, Gyokeres; Rezerve: Tornqvist, Ellborg, Svensson, Abraham, Bolin, Swdberg, Sema, Skoglund, Erikkson, Dahl, Larsson; Selecționer: Graham Potter